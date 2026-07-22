موتسيبي يقرّ زيادة عدد منتخبات أمم أفريقيا ويُشيد بإنجاز المونديال

- أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا من 24 إلى 28 فريقاً، مشيداً بأداء المنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2026. - أكد موتسيبي على أهمية التدريب والاستثمار في اللاعبين ودوريات كرة القدم الأفريقية، مع زيادة تمويل برامج تدريب المدربين وتنظيم دورات تدريبية في جميع مناطق القارة. - أطلق الاتحاد الأفريقي عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2028 و2032 و2036، مع تأكيد أهمية إقامة المباريات في ملاعب تستوفي معايير "الكاف" و"الفيفا".

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، باتريس موتسيبي (64 عاماً)، زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم من 24 فريقاً إلى 28، وذلك على هامش مؤتمر صحافي أقيم اليوم الأربعاء في جوهاسنبورغ، عاصمة جنوب أفريقيا، عبّر خلاله عن فخره بما قدّمته منتخبات القارة السمراء خلال كأس العالم 2026.

ولم يكشف موتسيبي، بحسب ما ذكر موقع "غول" العالمي، عن الطريقة التي سيعتمدها الاتحاد الأفريقي مع رفع عدد المنتخبات في النسخة التي ستقام في كينيا وأوغندا وتنزانيا من 19 يونيو/ حزيران لغاية 17 يوليو/ تموز، في الوقت الذي أجاب فيه عن سؤال حول إمكانية رفع عدد المقاعد في دوري أبطال أفريقيا، بالقول: "أي مقترحٍ يقدم لنا ندرسه جيداً ثم نتخذ القرار الذي يصب في مصلحة الكرة الأفريقية".

وعن إنجاز المنتخبات في النسخة المونديالية الأخيرة، قال: "لقد أحرزت تقدماً ونجاحات كبيرة، أنا فخور جداً بأدائها. لقد صنعت المنتخبات التي تأهلت من دور المجموعات إلى دور الـ32 إنجازاً، إذ تمثل 90% من فرق القارة المشاركة، وهي أعلى نسبة تأهل تحققت حتى الآن، كانت نسب تأهل المنتخبات الأفريقية إلى مرحلة خروج المغلوب في النسخ السابقة على النحو التالي: 40% في عام 2022، ولم يتأهل أي منتخب في عام 2018، و40% في عام 2014. كما حددنا مجالات معينة لا تزال بحاجة إلى التحسين، وأنا واثق من أن المدربين والأجهزة الفنية واللاعبين سيعملون على تنفيذ التحسينات اللازمة".

وشدد موتسيبي على مواصلة التدريب والاستثمار في اللاعبين، وكرة القدم للهواة، وكذلك دوريات كرة القدم الاحترافية، ومنتخباتها الوطنية في كلّ من الدول الأفريقية الـ54، من أجل جعل كرة قدم أفريقيا قادرة على المنافسة عالمياً ومن بين الأفضل في العالم، على حدّ قوله.

كما ذكر أنّ "الكاف" سيزيد تمويله لبرامج تدريب المدربين على جميع المستويات، وسيُنظم العديد من الدورات التدريبية للمدربين في كل واحدة من مناطق أو أقاليم "الكاف" الست في قارة أفريقيا، مشدداً على ضرورة خوض كل منتخب ونادٍ مبارياته في بلده وأمام جماهيره المحلية، مع امتلاك كلّ دولة ملعباً يستوفي المعايير المطلوبة من "الكاف" و"الفيفا".

وكشف موتسيبي أن "الكاف" أطلق عملية تقديم ملفات الترشح للاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة نسخ كأس أمم أفريقيا 2028 و2032 و2036، وبالفعل أعلنت العديد من الدول الراغبة في الاستضافة عن تقديم ملفات ترشح.