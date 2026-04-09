موتسيبي يدعو إلى كرة قدم أفريقية نظيفة بعد أزمة المغرب والسنغال

دعا رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي (64 سنة)، إلى كرة قدم أفريقية نظيفة وخالية من كل المشاكل، وذلك بعد الأزمة الكبيرة التي اندلعت بين المغرب والسنغال بسبب لقب بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025.

وتحدث رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي (64 سنة)، في مؤتمر صحافي، الخميس، خلال زيارة خاصة إلى العاصمة السنغالية دكار، بعد ثلاثة أسابيع من القرار المثير للجدل الصادر عن هيئة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي، والقاضي بسحب لقب بطل أفريقيا من السنغال الذي كانت قد توّجت به قبل شهرين على أرض الملعب أمام المغرب في 18 يناير/كانون الثاني في الرباط (1-0 بعد التمديد)، واعتماد تتويج منتخب "أسود الأطلس"، واعداً بإصلاحات كبيرة في كرة القدم الأفريقية، وأثار هذا القرار، الصادر في 17 مارس/آذار، غضباً واستياء في السنغال التي تقدمت بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وقال موتسيبي خلال مؤتمر صحافي: "السبب الرئيس لزيارتي إلى السنغال هو التعبير عن التزامي بالتعاون مع القادة السنغاليين من أجل تطوير كرة القدم الأفريقية. نحن واعون بأنه حصلت قرارات لم تحظ بإجماع الجميع، ولهذا نسعى إلى إطلاق إصلاحات تمكننا مستقبلاً من تفادي مثل هذه الحالات وتعزيز كرة قدم أفريقية خالية من كل المشاكل التي يمكن أن تمس بنزاهتها".

وأعرب موتسيبي عن ثقته في أن "يخرج البلدان الأربعة والخمسون الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أكثر اتحاداً في نهاية المطاف، وأن تصبح كرة القدم الأفريقية أكثر تنافسية واحتراماً في كل أنحاء العالم"، وكان موتسيبي قد التقى في وقت سابق بالرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، وأشار إلى أنه أجرى معه "محادثات ممتازة"، بحسب ما قال لوسائل الإعلام السنغالية.

يُذكر أنه في 18 يناير/كانون الثاني في الرباط، احتسب الحكم في اللحظات الأخيرة من المباراة ركلة جزاء لصالح المغرب بعد الرجوع إلى حكم الفيديو المساعد، وأثار قراره غضباً شديداً لدى لاعبي السنغال، خصوصاً أنه كان قد ألغى هدفاً لهم قبل دقائق، فغادر عدد منهم أرض الملعب، لينزلق النهائي إلى أجواء من الفوضى والارتباك.

وعاد اللاعبون السنغاليون في نهاية المطاف إلى أرض الملعب، وأهدر المهاجم المغربي إبراهيم دياز ركلة الجزاء، قبل أن تفوز السنغال بهدف نظيف خلال الوقت الإضافي، لكن هيئة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي أعلنت في قرارها الصادر في 17 مارس /آذار اعتبار منتخب السنغال خاسراً بسبب الانسحاب في النهائي بعد مغادرة اللاعبين أرض الملعب، واعتمدت فوز المغرب بثلاثية نظيفة. وقدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم طعناً أمام محكمة التحكيم الرياضية، من دون أن يُحدد بعد موعد للنظر في هذه القضية، وعن هذا الأمر قال موتسيبي: "أياً يكن القرار الذي ستتخذه محكمة التحكيم الرياضية، فإننا سنحترمه".