موتسيبي: نعاني من انحياز بعض الحكام وسنرفع عدد المنتخبات في "الكان"

- باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يعلن عن إصلاحات لتعزيز الثقة في التحكيم وتقنية الفيديو المساعد "فار"، مع زيادة عدد المنتخبات في كأس أمم أفريقيا إلى 28 منتخباً بدءاً من 2028. - يؤكد موتسيبي على أهمية تدريب الحكام الأفارقة وتحسين مهاراتهم بالتعاون مع "فيفا"، مع إدخال تغييرات جذرية على اللوائح التنظيمية لتعزيز الاحترافية. - الدوري الأفريقي للأندية سيعود في العام القادم، ودوري الأمم الأفريقية سيقام كل عامين، مع التزام بمعاملة جميع الاتحادات الأعضاء بإنصاف.

تحدث رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باتريس موتسيبي (64 عاماً) عن المشاكل التي تواجه عمل الهيئة الكروية في القارة، بعدما تعهد بإجراء الكثير من الإصلاحات في النظام الأساسي واللوائح، حتى تُعزَّز الثقة والمصداقية في التحكيم وتقنية الفيديو المساعد "فار"، مع كشفه عن زيادة عدد المنتخبات في المسابقة القارية في المستقبل.

وقال باتريس موتسيبي في المؤتمر الصحافي الذي أقيم اليوم الأحد: "لقد عانت الكرة الأفريقية من تحيز بعض الحكام، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، لكن رغم ذلك، أعتبر أن الحُكام الأفارقة من بين الأفضل في العالم، ولا بد من إجراء تدريبات لهم، مع دفع رواتب مجزية لهم، ونحن بدورنا نعمل على تطوير مهارات حكامنا".

وتابع موتسيبي: "يجب علينا أن نتحمل المسؤولية، وأثق بقدرتنا على النجاح، وهناك شراكة بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مع الاتحاد الدولي "فيفا"، من أجل تدريب حكام القارة السمراء، ونعمل على فرض الطابع الاحترافي على عمل الحكام في قارتنا، نحن نعمل حالياً على إدخال تغييرات وتحسينات جذرية على لوائحنا التنظيمية، ما سيعزز الثقة بحُكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ومشغلي تقنية الفيديو المساعد "فار"، ومراقبي المباريات، وأيضاً ستجرى تغييرات على مجلسي الانضباط والاستئناف التابعين للكاف، لأننا نريد عدم تكرار الحوادث غير المقبولة التي وقعت خلال بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت مؤخراً في المغرب".

وأوضح: "الدوري الأفريقي للأندية سيعود اعتباراً من العام القادم (أقيم للمرة الأولى عام 2023 وتوج بها ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي)، ونحن نبحث عن راعٍ جديد في الوقت الحالي، ودوري الأمم الأفريقية للمنتخبات سيقام كل عامين بنظام التقسيم الجغرافي، وسيجرى اللعب فيه خلال فترة التوقف الدولي، وجميع المحترفين سيلعبون مع منتخبات بلادهم بشكل طبيعي".

وأردف: "سيكون عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 28 منتخباً بدلاً من 24، لأن هدفنا سيكون توسيع قاعدة المنافسة ومنح فرص أكبر لجميع المنتخبات، والمسابقة القارية، التي ستقام في كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا، ستكون وفق البرنامج المحدد لها سلفاً، فيما سيُعمل بالنظام الجديد الذي ستقام به المسابقة القارية كل أربع سنوات، بدءاً من نسخة عام 2028".

وختم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باتريس موتسيبي حديثه بقوله: "ما لا يقبل المساومة هو التزامنا وتصميمنا على معاملة جميع الاتحادات الأعضاء على قدم المساواة وبإنصاف، ولن يمنح أي اتحاد في هذه الهيئة الكروية أي معاملة تفضيلية أو أفضلية ضد أي اتحاد آخر تحت أي ظرف من الظروف، ونحن نواصل مراجعة هذه الممارسات العالمية الفضلى في هذه الرياضة والحوكمة وتحسينها باستمرار، وتعزيز الثقة والقدرة التنافسية العالمية لكرة القدم في قارتنا، وجميع ما حدث في نهائي كأس أمم أفريقيا الأخيرة في المغرب أصبح بيد محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، والقضية بيدها حالياً".