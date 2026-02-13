موتسيبي: كأس أمم أفريقيا 2027 في موعدها

حسم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي (64 عاماً)، الجدل حول مصير بطولة كأس أمم أفريقيا 2027 بتأكيد إقامة البطولة في موعدها، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده، اليوم الجمعة، بعد اجتماع المكتب التنفيذي للكاف في تنزانيا.

وقال موتسيبي في تصريحاته: "كأس أمم أفريقيا 2027 ستقام في موعدها في كينيا وتنزانيا وأوغندا وسنعمل جميعاً من أجل تقديم بطولة رائعة"، وبذلك أنهى الجدل حول إمكانية سحب التنظيم من الثلاثي المذكور، إذ أضاف في هذا الصدد: "نؤمن بقدراتنا على النجاح وعلى أن نكون الأفضل في العالم على مستوى التنظيم، لذا لا أريد أن يُطرح عليّ أيّ سؤال حول سحب البطولة من كينيا وتنزانيا وأوغندا".

وأكد باتريس موتسيبي أيضاً: "ستقام بطولة كأس أمم أفريقيا في شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وسنعلن لاحقاً موعد المباراة الافتتاحية ومكانها وسنترك الأمر لرؤساء الاتحادات القارية المعنية للمناقشة وإبداء ملاحظاتهم"، كما أشار باتريس موتسيبي إلى أنّه يهدف إلى تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا أو ما يعادلها بشكلٍ سنوي وليس كلّ عامين، مشيراً إلى أن هذا الأمر من الخطط التي يعمل عليها المكتب التنفيذي للكاف.

وتطرّق باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي إلى أحداث مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا قائلاً: "في البداية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب كانت أنجح بطولة في تاريخ المسابقة، وأهنئ منتخب السنغال على فوزه باللقب، لكن أعرب عن خيبة أملي الشديدة لما حدث في المباراة النهائية، ما حصل في النهائي كان محرجاً للغاية للقارة، والمغرب نظم بطولة كبيرة وقاموا بتسهيل كلّ شيء لجميع المنتخبات الـ 24 المشاركة لا ينبغي أن يتكرر هذا الأمر، ولن يتكرر أبداً مرة أخرى".

وختم باتريس موتسيبي حديثه: "سنجري تغييرات على القوانين حتى يكون في مقدورنا اتخاذ عقوبات رادعة، لأن السلوك الذي حدث في نهائي الكان سيئ، ولا يمكن أن نقبل به، ومن تورط لا بد أن يجد العقاب الرادع". يُذكر أن منتخب السنغال انسحب من المباراة الختامية بعد احتساب ركلة جزاء لمنتخب المغرب في اللقاء الأخير من النسخة التي اختتمت في 18 يناير/ كانون الثاني 2026، قبل أن يعود زملاء النجم ساديو ماني إلى أرضية الميدان، ليُهدر على إثرها لاعب ريال مدريد الفرصة لتحقيق لقب أسود الأطلس الثاني، بعدما سددها سهلة صوب الحارس إدواردو ميندي الذي أوقفها بسهولة ليتجه الطرفان إلى شوطين إضافيين شهدا انتصار أسود التيرانغا بهدفٍ نظيف.