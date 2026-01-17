موتسيبي: المغرب نظم أفضل نسخة من كأس أمم أفريقيا في تاريخ القارة

أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي (63 عاماً)، أنّ كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، أفضل بطولة شهدها تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 1957، وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده في العاصمة المغربية الرباط اليوم السبت: "هذه أنجح بطولة، وجودة ملاعب كرة القدم هنا رائعة للغاية، وفخور بالكرم المغربي، وسماع الناس يتحدثون عن هذا، ويجب أن نوحد شعوب أفريقيا من خلال كرة القدم".

وتحدث باتريس موتسيبي عن الجدل المثار عن مجاملات تحكيمية حاز عليها منتخب المغرب البلد المستضيف قائلاً: "في كلّ النسخ السابقة، وحتى الحالية لم يتم أبداً تفضيل البلد المنظم، أو معاملته معاملة خاصة، وعقدت اجتماعاً مع الحكام قبل البطولة، وأخبرتهم أنني أثق فيهم، وفي نزاهتهم لقد شاهدت أغلب مباريات الدورة، وكلّها مرّت في ظروف رائعة من بنية تحتية وملاعب وتسهيلات والكاف لا يحابي الدول المنظمة، وسنعمل على تحسين التحكيم في أفريقيا من خلال تطوير تقنية الفيديو، وأداء الحكام في الفترة المقبلة".

وتطرّق باتريس موتسيبي إلى بطولة دوري الأمم الأفريقية المنتظر تنظيمها، مؤكداً تطلعه لتنظيم أقوى بطولة على صعيد القارة قائلاً: "نسعى لأن يكون دوري الأمم الأفريقية أقوى من كأس الأمم، كل دولة في أفريقيا تنال الاحترام والكرامة التي تستحقها، ولن يعامل أحد بشكل مختلف ما دمت رئيساً للاتحاد الأفريقي، ومصداقيتنا تعتمد على ما يقوله الصحافيون، وأتابع كلّ ما يدور، وكذلك أشاهد التلفاز دائماً".

وأضاف رئيس كاف: "سعيد للغاية في دورة المغرب لأننا شاهدنا مبابي وزيدان وكوندي وغيرهم من النجوم يأتون لمشاهدة ودعم مباريات كأس أمم أفريقيا، وأنا فخور بهذا، أريد أن تستضيف كلّ منطقة بطولات كرة القدم الأفريقية، ولكن يجب أن تتوافر فيها مرافق عالية الجودة، وسعيد للغاية عندما أرى علمي المغرب والجزائر يرفرفان جنباً إلى جنب في الكان".

وعن أحلامه قال موتسيبي: "أتطلع لأنّ تكون الكرة الأفريقية الفضلى عالمياً، ولا نكتفي بالنجاحات القارية فقط، وتمسكي بقرار إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا كلّ أربع سنوات لأنني واضح في هذا الشأن، ويجب أن أكون في وضع أفضل في المرحلة الجديدة مقارنة بالمرحلة السابقة، وكانت لدينا بطولة واحدة فقط تدر ربحاً، وجزء من هدفي ضمان أن ينافس دوري الأمم الأفريقية بالقدر نفسه لكأس الأمم الأفريقية، وأتطلع لعروض مميزة للكرة الأفريقية في مونديال 2026 بعدما حصلت المنتخبات المشاركة في المونديال على جرعة مكثفة من المباريات القوية والاحتكاك المميز من خلال كان 2025 بالمغرب".

وختم موتسيبي: "رفعت قيمة جوائز كأس أمم أفريقيا، وكانت أربعة ملايين دولار، والآن أصبحت 10 ملايين دولار، ويوماً ما سأغادر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وأنظر إلى هذه القيادة، وأفتخر بالعمل الجيد الذي تم، ويجب أن يستمر ذلك، وهدفي ليس فقط المال، بل أيضاً جودة الكرة الأفريقية من خلال تطوير اللعبة، وتوفير الأجواء المناسبة لمتابعة مباريات كبرى في كرة القدم على صعيد المنتخبات في أفريقيا".