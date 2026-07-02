"موبوت" لقب جديد أطلقه المنتخب الفرنسي على مبابي.. إليك أسراره

- لقب "موبوت" أطلق على كيليان مبابي من قبل زملائه في المنتخب الفرنسي، مما يعكس نزعة استبدادية مزعومة، وانتشر بعد فوز فرنسا على السويد في كأس العالم 2026. - تحول اللقب إلى ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استخدمه المشجعون للسخرية من مبابي واتهامه بفرض قرارات قاسية، مما أثار الجدل حول أسلوبه القيادي. - عثمان ديمبيلي، الذي يُعتقد أنه أطلق اللقب، لديه اهتمام بالتاريخ والديكتاتوريين، مما يفسر استخدامه للقب "موبوت" بشكل ساخر تجاه مبابي.

أطلق أحد زملاء كيليان مبابي (يُعتقد أنه عثمان ديمبيلي) عليه لقب "موبوت"، في إشارة إلى الصورة الكاريكاتورية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر نزعة قائد المنتخب الفرنسي الاستبدادية، مقارنةً بديكتاتور زائير موبوتو سيسي سيكو، وقد كشف مقطع فيديو نشره الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على منصات التواصل، عقب فوز فرنسا على السويد بثلاثة أهداف نظيفة، أن لاعبي فرنسا يطلقون على قائدهم هذا اللقب.

Le groupe vit (très) bien 🤣 pic.twitter.com/Jx2h1Rtfel — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 1, 2026

وقد تحوّل هذا الترند، الذي انطلق من مواقع التواصل الاجتماعي، إلى لقب جديد لكيليان مبابي في الأيام الماضية، وفق ما نقله موقع آر.إم.سي الفرنسي الأربعاء. ففي مقطع فيديو نُشر على الحسابات الرسمية للمنتخب الفرنسي، لم يغب عن أنظار المشجعين مشهدٌ قصيرٌ التُقط بعد فوز فرنسا على السويد بثلاثة أهداف نظيفة يوم الثلاثاء في دور الـ32 من كأس العالم 2026. وصُوّر المشهد خلف الكواليس بعد المباراة، بينما كان المنتخب الفرنسي يستقل طائرةً لمغادرة نيويورك والعودة إلى معسكره التدريبي في بوسطن. وقد التقطت الكاميرا، التي تُرافق المنتخب الفرنسي دائماً في أنشطته خارج الملعب، لحظة الاستعداد لالتقاط صورة جماعية من قِبل نحو عشرة لاعبين على متن الطائرة قبل الإقلاع. ثمّ أثارت عبارة قصيرة نطق بها أحد اللاعبين، الذي بدا صوته كصوت عثمان ديمبيلي، وقال: "نادوني موبوت! موبوت! يا كيليان، تعال إلى هنا".

Le Président de la FFF et du pays pic.twitter.com/q3UzkdbsqS — Noef La B (@Nicollsen) July 1, 2026

ويشير لقب "موبوت" إلى موبوتو الذي حكم زائير من عام 1965 إلى 1997. وقد استُخدم هذا اللقب عدة أشهر على مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية مما يُزعم أنها نزعة استبدادية لدى قائد المنتخب الفرنسي، حيث اتُهم، دون دليل ملموس، بفرض قرارات قاسية على نادييه (باريس سان جيرمان الفرنسي سابقاً وريال مدريد الإسباني حالياً) وكذلك المنتخب الفرنسي. وتنتشر صور هداف المنتخب الفرنسي وهو يرتدي الزي العسكري للجنرال الأفريقي. ويظهر أحياناً مرتدياً قبعة موبوتو سيسي سيكو الشهيرة بنقشة جلد النمر.

Bravo Mbappé Mobutu 👌 C’est l’Afrique qui gagne 😁 pic.twitter.com/i6Xvr3Xmyq — 🗿 🅱️éton 2La ®️épublique 🇨🇩 (@2LaRepublique) June 16, 2026

كما رفع مشجعون في مدرجات ملعب ميتلايف في نيويورك، خلال مباراة فرنسا الافتتاحية ضد السنغال (3-1) في 16 يونيو/حزيران، لافتة تصور مبابي ديكتاتوراً في المدرجات. وبعد تعيينه قائداً للمنتخب الفرنسي عقب اعتزال هوغو لوريس عام 2023، يُشيد المدرب ديدييه ديشان بمهارات مبابي القيادية التي يُشبهها بعض المشجعين أحياناً بشخصية طاغية، مُبالغين في أسلوبه المباشر وصراحته في العديد من المواضيع، وطريقته المزعومة في فرض قراراته.

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أما عثمان ديمبيلي الذي يبدو أنه من يُطلق على زميله لقب "موبوت"، فهو يعرف تماماً من يقصد عندما يُشير إلى موبوتو. ففي برنامج اللاعب أوريليان تشواميني "الجسر"، كشف لاعب رين السابق عن شغفه بالأفلام الوثائقية التاريخية عام 2024 قائلاً: "أحب الأفلام الوثائقية، سواء على قناة آرتي أو يوتيوب. أشاهد أفلاماً وثائقية عن الماضي، عن الحرب العالمية الثانية. أحب أن أرى ما فعله الطغاة: موبوتو، هتلر الألماني... (يضحك) ستالين. أنا مهتم جداً بهذا الموضوع. لطالما كنت مهتماً به".