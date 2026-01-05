مواهب واعدة يتوقع تألقها في ملاعب كرة القدم خلال عام 2026

- يشهد عالم كرة القدم بروز جيل جديد من المواهب الشابة التي تستعد للتألق في 2026، مع أسماء مثل الحارس البلجيكي مايك بيندرز والظهير الأيمن جيفاريو ريد، الذين يُتوقع أن يغيروا خريطة الكرة العالمية. - في الدفاع، يبرز جيريمي جاكيه من رين الفرنسي وياكوبو رامون من كومو الإيطالي، بينما يتألق في الوسط كيس سميت من ألكمار الهولندي وشيما أندريس من شتوتغارت الألماني. - في الهجوم، يلمع لينارت كارل من بايرن ميونخ وريان فيتور من فاسكو دا غاما، مع العاجي يان ديوماندي الذي يواصل تألقه مع لايبزيغ.

يشهد عالم كرة القدم نقلة جديدة مع بروز جيل مختلف من المواهب الشابة التي تستعد لفرض اسمها بقوة في 2026، وذلك وفقاً لتقرير صحيفة ماركا الإسبانية، السبت، التي ألقت الضوء من خلاله على أبرز الأسماء الصاعدة بعيداً عن ملاعب الدوري الإسباني في كرة القدم، وركّزت هذه القائمة على لاعبين وُلدوا في أو بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2004، أي إنّهم لم يبلغوا بعد 21 عاماً، لكنها تضمّ أسماءً قد تغيّر خريطة الكرة العالمية في السنوات القليلة المقبلة.

ويبرز في قائمة المرشحين للتألق من نجوم كرة القدم في 2026، الحارس البلجيكي مايك بيندرز، الذي انتقل من صفوف نادي تشلسي الإنكليزي إلى ستراسبورغ الفرنسي على سبيل الإعارة لموسم واحد، ويُعد أحد أبرز حراس المستقبل بفضل تحسّنه اللافت بالقدمين وقدرته على الظهور مدافعاً إضافياً، وهو خريج أكاديمية جينك في بلجيكا ويقارن كثيراً بمواطنه تيبو كورتوا، وإلى جانبه يتقدّم أيضاً اسم الظهير الأيمن لفريق فينورد الهولندي جيفاريو ريد، الذي اكتشفه المدرب، روبن فان بيرسي، إذ يتميّز بالاندفاع الهجومي مع تسجيله هدفاً وثلاث تمريرات حاسمة في 15 مباراة، وسط اهتمام من نادي بايرن ميونخ الألماني.

أما في محور الدفاع فقد خطف الأضواء موهبة رين الفرنسي، جيريمي جاكيه، الذي يسير على خطى ويليام ساليبا، بفضل قوته البدنية، وقدرته على كسب المواجهات الثنائية، وهو قد يكون من أبرز المدافعين مستقبلاً، كما يبرز مدافع كومو الإيطالي، الإسباني ياكوبو رامون، الذي أوصى به سيسك فابريغاس شخصياً، وهو لاعب يتميّز بذكاء تمركزه، وقراءة اللعب قبل حدوثه، ومعهما يأتي الظهير الأيسر لنادي أتالانتا الإيطالي، أونست أهانور، الذي دفع ناديه 17 مليون يورو لضمه.

وفي وسط الملعب، تتعدد المواهب بدءاً من لاعب ألكمار الهولندي، كيس سميت، وهو هداف وبطل أوروبا في كرة القدم تحت 19 عاماً، والذي يُعتبر الموهبة الأكثر طلباً في القارة العجوز، إذ يُشبه أسلوبه طريقة لعب البلجيكي كيفن دي بروين، ومن ألمانيا يبرز لاعب شتوتغارت، الإسباني شيما أندريس، الذي يخوض تجربته بعيداً عن لافابريكا، لكنه يقدّم أداءً متوازناً واستثنائياً، ما جعله مقارناً بمواطنه رودري هيرنانديز، كما يتألق المكسيكي جيلبيرتو مورا الذي يُعتبر أصغر لاعب يخوض نهائي بطولة منتخبات (16 عاماً و265 يوماً)، وسجل سبعة أهداف هذا الموسم، ليكون أحد الوجوه المنتظرة في كأس العالم مع منتخب بلاده.

ويُظهر في الهجوم اسم موهبة بايرن ميونخ الألماني، لينارت كارل، أبرز المهاجمين الواعدين في القارة، حيث استغل غياب مواطنه جمال موسيالا ليطرق باب التشكيلة الأساسية للنادي البافاري، وإلى جواره يوجد مهاجم فاسكو دا غاما البرازيلي، ريان فيتور، الذي سجل 20 هدفاً بفضل قدمه اليسرى القوية التي جعلت الكثيرين يشبّهونه بأدريانو، كما يواصل العاجي يان ديوماندي رحلته الصاعدة مع لايبزيغ في ألمانيا، إذ جاء ليتطور ببطء خلف جون باكايوكو وأنطونيو نوسا، لكنه فجّر المفاجأة سريعاً بفضل مراوغاته التي وضعته بين أفضل ستة لاعبين في أوروبا، إضافة إلى مساهمته بـ11 هدفاً.