تهبّ رياح التغيير في عالم فورمولا 1، فالفئة التي لطالما بدت مغلقة أمام المواهب الشابة، تشهد في عام 2025 تحولاً لافتاً يستحق التوقف عنده. وتمثل أسماء مثل أوليفر بيرمان "هاس"، غابرييل بورتوليتو "ساوبر"، كيمي أنطونيلي "مرسيدس"، إيزاك حجار "رايسينغ بولز"، ليام لوسون "رايسينغ بولز" وفرانكو كولابينتو "ألبين"، جيل المستقبل في رياضة السرعة، لكنها في الوقت نفسه، تؤكد أن الحاضر أيضاً ملكٌ لهؤلاء الواعدين الذين جاؤوا إلى المنافسة، وإثبات أن العمر ليس سوى رقم في عالم تلك الرياضة، وحتى الآن، ينجحون فعلاً في تأكيد هذه الفكرة.

وبحسب تقرير صحيفة سبورت الإسبانية، أمس السبت، فهذا الجيل الجديد من السائقين، الذين يخوض أغلبهم موسمه الأول في الفئة الملكة، أثبت أنه جاء ليبقى. فقد صعد الإيطالي كيمي أنتونيلي (19 عاماً) إلى منصة التتويج في كندا، قبل أن ينهي امتحانات الثانوية العامة، بينما خطف الفرنسي إيزاك حجار "21 عاماً" المركز الثالث في سباق هولندا مع فريق رايسينغ بولز، وأظهر البرازيلي غابرييل بورتوليتو (21 عاماً) قدرته على منافسة المخضرم نيكو هولكنبرغ. أما الأرجنتيني فرانكو كولابينتو "23 عاماً" فقد تفوق بوضوح على زميله بيار غاسلي، في حين أبدى النيوزيلندي ليام لوسون "24 عاماً"، شخصية قوية غير معتادة لدى السائقين الجدد.

وجاءت أحدث المفاجآت من البريطاني أوليفر بيرمان (21 عاماً)، الذي حقق المركز الرابع في سباق المكسيك مع فريق هاس. ولم يكن ذلك صدفة على الإطلاق، بل نتيجة أداء استثنائي أظهر فيه سرعة مذهلة على حلبة أوتودرومو إيرمانوس رودريغيز، رغم محدودية إمكانات سيارته، مقارنة بالمنافسين.

ويعيش هؤلاء الشباب زمناً مختلفاً تماماً عن ذلك الذي عرفه "الرواد القدامى"، مثل فرناندو ألونسو ولويس هاميلتون ونيكو هولكنبرغ، الذين صعدوا في بيئة أكثر صرامة وأقل انفتاحاً أمام الوجوه الجديدة. أما اليوم، فقد تربّى الجيل الجديد على أجهزة المحاكاة، واستفاد من وفرة البيانات والتقنيات الحديثة، التي سهّلت عملية التطوّر، لكن ذلك لا ينتقص من قيمة ما حققوه، إذ يجمع هؤلاء الموهوبون بين السرعة والشخصية، ووصولهم إلى القمة لم يكن إلّا عن جدارة واستحقاق.

ويبدو المستقبل مشرقاً أمام هذه الموجة الجديدة من سائقي فورمولا 1، فأنتونيلي يقود أحد المقاعد الأهم في "مرسيدس"، بينما قد يفتح الأداء المذهل لكل من: بيرمان وحجار، الباب أمام انتقالهما إلى "فيراري" و"ريد بول" في موسم 2026. وحتّى الجيل الذي يليهم لا يقل موهبة، إذ يُنتظر أن يحظى أرفيد ليندبلاد بمقعد في فريق رايسينغ بولز الموسم المقبل، مع توقعات بتغييرات مثيرة في بعض الفرق الأخرى.