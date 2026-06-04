مواهب عربية تنشد العالمية من بوابة كأس العالم 2026

- تأمل المواهب العربية في كأس العالم 2026 لإبراز قدراتها، حيث يسعى المصري حمزة عبد الكريم لإثبات مهاراته التهديفية مع برشلونة، رغم التحديات في منتخب "الفراعنة". - التونسي خليل العياري يطمح للتألق مع "نسور قرطاج" بعد انضمامه لباريس سان جيرمان، بينما يسعى الأردني عودة الفاخوري لإثبات جدارته مع منتخب "النشامى" بعد تجربته مع بيراميدز. - المغربي أيوب بوعدي اختار تمثيل المغرب بدلاً من فرنسا، ويأمل في التألق بكأس العالم، فيما يحمل الجزائري إبراهيم مازة آمال الجماهير للتألق مع باير ليفركوزن.

تأمل المواهب العربية في أن تساعدها كأس العالم 2026 على إظهار حقيقة قدراتها، بعد أن جلبت الاهتمام في الفترة الماضية إثر تعاقدها مع أندية قوية، أو تألقها بشكل لافتٍ مع الأندية، وهي تسعى للسطوع في العرس العالمي حتى تُثبت نفسها عالمياً.

وبانضمامه إلى برشلونة الإسباني، أصبح المهاجم المصري حمزة عبد الكريم (18 عاماً) من بين الأسماء العربية المرشحة لنحت مسيرة بطوليةّ بما أن المباريات الأولى مع الفريق الرديف للنادي الكتالوني كشفت عن مهاراته التهديفية العالية. ولا يملك حمزة عبد الكريم فرصاً كبيرة ليكون قادراً على منافسة نجوم منتخب "الفراعنة" على اللعب أساسياً، ولكنه سيُحاول استغلال الفرصة لأن التألق في كأس العالم سيعطيه دفعاً قوياً عند عودته لاحقاً إلى فريقه الإسباني.

كما يطمح التونسي خليل العياري (21 عاماً) إلى تعويض غيابه عن كأس أمم أفريقيا الأخيرة، والتألق مع "نسور قرطاج" في كأس العالم. فبعد تجاوزه بنجاح فترة الاختبار مع باريس سان جيرمان الفرنسي وانضمامه رسمياً إلى "الباريسي"، يأمل العياري أن يُتابع تألقه بما أنه لم يُشارك مع الفريق الأول في الأشهر الماضية، ولكنه أكد أن المدرب لويس إنريكي دعمه قبل سفره إلى تونس. وقد ترك بصمته في المباريات الودية مع منتخب بلاده وبات منافساً قوياً على اللعب أساسياً رغم قوة المنافسة التي سيجدها.

وفي ظهوره الأول في كأس العالم، فإن منتخب الأردن سيعتمد على الموهبة عودة الفاخوري (20 عاماً)، الذي تعاقد في الموسم الماضي مع بيرامديز المصري، في تجربة ساعدته على تحسين قدراته الفردية، وبات منافساً للمخضرمين في منتخب "النشامى"، وقد سجل هدفاً في المباراة الودية أمام منتخب سويسرا منذ أيام قليلة، وهو هدف سيدعم فرصه في إقناع المدرب جمال السلامي بأنه قادر على مساعدة المنتخب في مشاركة تاريخية في كأس العالم.

كما اختار أيوب بوعدي (18 عاماً) منتخب المغرب على حساب المنتخب الفرنسي، وذلك بعد جدل واسع بما أنه انتظر الأسابيع الأخيرة قبل حسم القائمة رسمياً ليُعلن عن قراره الرسمي. وهو من بين الأسماء التي تحظى باهتمام كبير بين أفضل الأندية في العالم التي تأمل التعاقد معه. ووسط كوكبة من بين أفضل النجوم في العالم، سيحاول بوعدي أن يتألق مثل ما فعل مع نادي ليل، ويساعد منتخب بلاده على صنع الحدث مجدداً في كأس العالم بعد نسخة 2022 التاريخية.

كرة عربية العياري يفتح شهية الأندية الفرنسية على مواهب تونس

ويحمل إبراهيم مازة (20 عاماً) آمال الجماهير الجزائرية في التألق خلال هذه النسخة، بما أنه متألق مع باير ليفركوزن، وقد تحدثت العديد من التقارير الإعلامية عن إمكانية رحيله عن فريقه الألماني خلال الميركاتو الصيفي، وقد تساعده كأس العالم على رفع أسهمه بشكل كبير ويحصل على عرض مميز.