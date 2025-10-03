مواهب سان جيرمان.. كنوز تغني الفريق عن الصفقات

- قاد المدرب لويس إنريكي فريق باريس سان جيرمان للفوز على برشلونة في دوري أبطال أوروبا، معتمدًا على مواهب شابة مثل إبراهيم مبايي وسيلي مايولي، مما أثبت جدارتهم في غياب النجوم الكبار. - تألق اللاعبين الشباب جعل الصحف العالمية تحتفي بهم، حيث نافسوا لاعبين ذوي خبرة مثل فرينكي دي يونغ، وأكد مدافع برشلونة جول كوندي استحقاق باريس سان جيرمان للفوز. - نجاح الأكاديمية في تطوير المواهب الشابة يوفر للنادي بدائل قوية، مما يقلل الحاجة للإنفاق في سوق الانتقالات الشتوية.

قدمت مواهب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مستويات جيدة قادت الفريق إلى تخطي عقبة نادي برشلونة الإسباني في منافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما عاد بطل نسخة 2025 بانتصار مثير على حساب واحد من أفضل الأندية في العالم، وذلك في غياب أبرز لاعبي النادي الفرنسي عن المواجهة، ولكن المدرب الإسباني لويس إنريكي دفع بأسماء شابة في هذه المباراة الحاسمة، فكسب التحدي وهزم النادي الكتالوني مُحرزاً ثلاث نقاط مهمة في سباق ضمان مركز ضمن أفضل ثمانية فرق.

وظهر إبراهيم مبايي (17 عاماً)، أساسياً إلى جانب سيلي مايولي (19 عاماً)، في مقدمة الهجوم، ثم دفع بكنتين ندجانتو (19 عاماً)، وكل لاعب منهم تألق بشكل لافتٍ مقدماً مستوى رائعاً، حيث احتفلت الصحف العالمية بنجوم المستقبل في باريس سان جيرمان، الذين نافسوا لاعبين يملكون مستويات عالية وخبرات أكبر منهم. مثل فرينكي دي يونغ وداني أولمو ولامين يامال، وغيرهم من الأسماء القوية، بل إن لاعبي برشلونة اعترفوا بعد المواجهة بأن النادي الفرنسي استحق الانتصار، مثل المدافع جول كوندي، الذي أشار إلى أن الباريسي أثبت أنه استحق التتويج بدوري أبطال أوروبا.

ولا يتردد المدرب الإسباني في منح الفرصة إلى الأسماء الشابة في كل مرة تعرض فيها نجوم الفريق إلى إصابات تمنعهم من المشاركة، كما أن الباريسي منح في المواسم الأخيرة الفرصة إلى أسماء واعدة، مثل لاعب الوسط زايير إيمري، الذي كان صعوده قوياً وانضمّ لمنتخب فرنسا رغم صغر سنه، كما وجه المدرب الإسباني قبل أيام قليلة الدعوة إلى لاعبين شبان لمواجهة الكلاسيكو أمام أولمبيك مرسيليا، رغم صعوبة اللقاء.

وتألق مواهب النادي الفرنسي سيجعل إدارة النادي غير مجبرة على دخول سوق الانتقالات الشتوية لدعم صفوف الفريق بوجود أسماء شابة أخرى يمكن للمدرب الاعتماد عليها مثل التونسي وسيم سلامة الذي كان حاضراً في قائمة الفريق في مباريات الدوري الفرنسي، وقد مكنت أكاديمية بطل الدوري الفرنسي الفريق من تعزيز صفوفه بالعديد من اللاعبين في المواسم الأخيرة، وباتت تنافس أفضل الأكاديميات من حيث تكوين أفضل مواهب اللعبة، وبالتالي ستوفر على النادي إنفاق مبالغ مالية كبيرة في الميركاتو.