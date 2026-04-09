حقق باريس سان جيرمان الفرنسي، انتصاراً مُستحقاً على ليفربول الإنكليزي بنتيجة (2ـ0)، مساء الأربعاء في ملعب بارك دي برانس، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وتابع النادي الفرنسي عروضه القوية ضد أندية الدوري الإنكليزي، حيث يُسيطر عليها منذ الموسم الماضي، ليحصد أفضل النتائج ضدها، وبات قريباً من التأهل إلى المربع الذهبي.

وتابع مدرب الفريق الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي، تطبيق خطته التي تعتمد على تبادل المراكز بين اللاعبين، وعدم الاعتماد على قلب هجوم كلاسيكي. وأمام دفاع يملك خبرة كبيرة بقيادة الهولندي فيرجيل فان دايك، تمكن باريس سان جيرمان من تسجيل هدفين، وأضاع فرصاً أخرى عديدة عبر عثمان ديمبيلي بشكل خاص. كما نجحت مواهب الفريق الفرنسي في فكّ تماسك دفاع "الريدز". فقد أحرز الموهوب ديزيريه دوييه هدفاً مميزاً في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، سجل الجورجي خفيتشا كفارتسخيليا هدفاً ثانياً بمجهود فردي ليمنح فريقه أسبقية مهمة. وقد تفوّق الفريق الفرنسي على منافسه فنياً بفضل المواهب التي تضمها تشكيلته.

كما برز المغربي أشرف حكيمي خلال هذه المباراة، بمساعدة الهجوم باستمرار، وكان من بين نجوم باريس سان جيرمان طوال فترات اللعب، حيث منح رفاقه عديد الفرص من أجل التسجيل خاصة في الدقائق الأخيرة. في الأثناء لازم المصري محمد صلاح، دكة احتياط فريق ليفربول خلال هذه المباراة، ورغم حاجة فريقه للأهداف، فإن المدرب لم يمنحه فرصة المشاركة حتى في الدقائق الأخيرة. وظهر وكأنه يدفع ثمن الفشل أمام مانشستر سيتي في الأسبوع الماضي، عندما خسر فريقه (4ـ0) وأضاع خلالها محمد صلاح ركلة جزاء.