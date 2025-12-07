- أعلن الفيفا عن جدول مباريات المنتخبات العربية في مونديال 2026، حيث ستقام في أميركا، كندا، والمكسيك. يواجه المنتخب القطري سويسرا في 13 يونيو، وتونس تواجه المتأهل من ملحق أوروبا في 15 يونيو، والجزائر تواجه الأرجنتين في 17 يونيو. - يفتتح منتخب الأردن مشواره ضد النمسا في 16 يونيو، ومصر تواجه بلجيكا في 15 يونيو، والسعودية تواجه أوروغواي في 15 يونيو، والمغرب يواجه البرازيل في 13 يونيو. - أثار توقيت المباريات نقاشاً بسبب الفارق الزمني بين الدول المستضيفة والعربية، مما يشكل تحدياً للمنتخبات في التأقلم والاستعداد.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مواعيد مباريات المنتخبات العربية في مونديال 2026، إضافة إلى الملاعب المستضيفة للمواجهات، وأثار التوقيت المتأخر لإقامة المباريات نقاشاً واسعاً بين المتابعين، وهو أمر متوقَّع نظراً لفارق الزمن بين الدول المستضيفة، وهي أميركا وكندا والمكسيك، وبين الدول العربية الممتدة من المحيط إلى الخليج.

وسيواجه المنتخب القطري نظيره السويسري بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2026، على أرضية ملعب ليفاي، بداية من الساعة الثامنة مساءً، على أن يخوض مباراته الثانية على أرضية ملعب بي سي بليس في 18 من الشهر ذاته، قبل أن يواجه في لقاء ثالث المتأهل من ملحق أوروبا، والذي تتنافس فيه أربعة منتخبات على اقتطاع تأشيرة التأهل، وهي إيطاليا وإيرلندا الشمالية وويلز والبوسنة والهرسك، بداية من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غرينيتش.

ويبدأ منتخب تونس مشواره في مونديال 2026 بمواجهة المتأهل من ملحق أوروبا يوم 15 يونيو 2026 على ملعب بي بي في إيه عند الساعة الثالثة فجراً بتوقيت غرينيتش، وسيتعرف على منافسه بعد مواجهات أوكرانيا والسويد وبولندا وألبانيا. ويخوض نسور قرطاج مباراتهم الثانية أمام اليابان يوم 21 يونيو في الملعب نفسه عند الساعة الخامسة فجراً، قبل أن يختتموا دور المجموعات بمواجهة قوية ضد هولندا يوم 26 يونيو على ملعب أروهيد عند منتصف الليل.

ويدشّن منتخب الجزائر مشاركته في مونديال 2026 بمواجهة الأرجنتين يوم 17 يونيو 2026 على ملعب أروهيد عند الساعة الثانية فجراً، قبل أن يخوض ثاني مبارياته أمام الأردن يوم 23 يونيو على ملعب ليفاي عند الساعة الرابعة فجراً. ويختتم "الخضر" دور المجموعات بمواجهة النمسا يوم 28 يونيو 2026 على ملعب أروهيد عند الساعة الثالثة فجراً، في اختبار حاسم لتحديد ملامح عبورهم في المجموعة العاشرة.

ويفتتح منتخب الأردن مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة النمسا يوم 16 يونيو 2026 على ملعب ليفاي عند الساعة الخامسة فجراً بتوقيت غرينيتش. ويصطدم "النشامى" في الجولة الثانية بالجزائر يوم 23 يونيو على الملعب نفسه عند الساعة الرابعة فجراً، قبل أن ينهوا مشوارهم في المجموعة العاشرة بلقاء الأرجنتين يوم 28 يونيو 2026 على ملعب دالاس كاوبويز عند الساعة الثالثة فجراً، في واحدة من أبرز محطات المنتخب خلال البطولة.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو 2026 على ملعب لومن فيلد عند الساعة الثامنة مساءً. ويواجه "الفراعنة" في الجولة الثانية نيوزيلندا يوم 22 يونيو على ملعب بي سي سي بليس عند الساعة الثانية فجراً، قبل أن يكملوا مشوارهم في المجموعة السابعة بلقاء إيران يوم 27 يونيو 2026 على ملعب لومن فيلد عند الساعة الرابعة فجراً، في واحدة من أبرز محطات المنتخب خلال البطولة.

ويباشر منتخب السعودية مشاركته في كأس العالم 2026 بمواجهة صعبة أمام أوروغواي يوم 15 يونيو 2026 على ملعب هارد روك عند الساعة 11 مساءً، في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة. ويخوض "الأخضر" مباراته الثانية يوم 21 يونيو على ملعب مرسيدس بنز عند الساعة الخامسة مساءً حين يلتقي إسبانيا، قبل أن يختتم دور المجموعات يوم 27 يونيو 2026 بمواجهة الرأس الأخضر عند الساعة الواحدة فجراً على ملعب إن آر جي، في مواجهة مهمة.

ويستهلّ منتخب المغرب مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام البرازيل يوم 13 يونيو 2026 على ملعب ميتلايف عند الساعة 11 مساءً بتوقيت غرينيتش، في افتتاح واعد لمنافسات المجموعة الثالثة. ويخوض "أسود الأطلس" اللقاء الثاني يوم 19 يونيو على ملعب جيليت عندما يواجه اسكتلندا في التوقيت ذاته، قبل أن يختتم مباريات دور المجموعات يوم 24 يونيو 2026 بمواجهة هايتي على ملعب مرسيدس بنز في نفس الساعة أيضاً.