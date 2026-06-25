مواجهة تونس وهولندا مُهددة بالتأجيل في مونديال 2026.. بسبب الصواعق

- تواجه مباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026 تهديدًا بالتأجيل أو الإيقاف بسبب العواصف الرعدية والصواعق المتوقعة في كانساس سيتي، حيث تصل احتمالية حدوثها إلى 70% وفقًا لتحذيرات الأرصاد الجوية. - شهدت مباراة فرنسا والعراق تأخيرًا بسبب الظروف الجوية المشابهة، مما يثير القلق حول تكرار السيناريو في مباراة تونس وهولندا، خاصة مع توقعات الأمطار الغزيرة والصواعق. - تلتزم القوانين الأميركية بمنع إقامة الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق عند رصد برق ضمن نطاق 12 كيلومترًا، مما قد يؤثر على سير المباراة.

تُهدد العواصف الرعدية والصواعق مواجهة تونس وهولندا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، على غرار ما حصل في مواجهة فرنسا والعراق، وذلك بسبب التحذيرات الجوية الصادرة في محيط الملعب، والتي تمنع إقامة أي نشاط رياضي في حال تأكد وجود تقلبات مناخية حادة.

ويخوض منتخب تونس مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب هولندا في إطار منافسات المجموعة السادسة في مونديال 2026، على ملعب كانساس سيتي في ولاية تكساس (عند الساعة 2:00 فجر الجمعة)، ولكن الطقس العاصف في المنطقة القريبة من ملعب المباراة قد يربك سير اللقاء، وتأخير إقامة المواجهة لساعات أو توقفها مثلما حصل في مواجهة فرنسا والعراق قبل أيام.

وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، الخميس، فإن فرص تعرض مدينة كانساس سيتي للعواصف والصواعق تصل نسبتها 70%، إذ توقعت الأرصاد الجوية إمكانية سقوط أمطار غزيرة وحدوث صواعق، كما وأصدر المسؤولون تحذيرات بخصوص إمكانية حصول فيضانات، ومن الممكن أن تبدأ العاصفة مساء الخميس وتستمر حتى صباح يوم الجمعة.

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وشهدت مواجهة فرنسا والعراق قبل أيام تأخيراً لحوالي ساعتين بسبب سقوط الأمطار وخطر الصواعق في المنطقة القريبة من ملعب لينكولين فاينانشيل فيلد في فيلادلفيا الأميركية، إذ توقفت المواجهة بين الشوطين بسبب اشتداد العاصفة، في وقت لم يُغادر المشجعون مدرجات الملعب واحتموا داخل الملعب هرباً من خطر الصواعق الرعدية.

ورغم عدم وجود تأكيد حتى الآن بشأن تأثر ملعب مباراة تونس وهولندا بشكل مباشر، فإن احتمالية تأخير ضربة البداية أو إيقاف اللقاء تبقى واردة، التزاماً بالقوانين الأميركية الصارمة الخاصة بالفعاليات الخارجية. وتمنع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إقامة أو استئناف أي نشاط رياضي في الهواء الطلق عند رصد برق ضمن نطاق ثمانية أميال (نحو 12 كيلومتراً) من موقع الحدث، إلى حين زوال الخطر بشكل كامل.