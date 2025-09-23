- يلتقي الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في مواجهة حاسمة ضمن كأس العالم للقارات إنتركونتيننتال، حيث يسعى كل فريق للتأهل وجني الجوائز المالية، معتمداً الأهلي على دعم الجماهير وتشكيلة قوية بقيادة رياض محرز. - بيراميدز يعتمد على خبرة لاعبيه وتشكيلة مميزة بقيادة وليد الكرتي، الذي يعتبر الورقة الرابحة للفريق، خاصة بعد تألقه في المباريات الأخيرة. - أكد مدرب الأهلي، ماتياس يايسله، جاهزية فريقه لتحقيق الفوز والتأهل، معتمداً على دعم الجماهير لتحقيق الانتصار وإسعادهم بالتتويج.

في مواجهة كروية سعودية - مصرية، يلتقي النادي الأهلي السعودي مع نظيره بيراميدز المصري على ملعب الإنماء "الجوهرة المُشعة" في مدينة جدة، مساء الثلاثاء، في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للقارات إنتركونتيننتال.

وتجمع المباراة بين بطلي آسيا، الأهلي السعودي وأفريقيا، بيراميدز المصري، في قمة عربية مرتقبة، بحثاً عن الفوز والتأهل إلى الدور المقبل في سباق كأس إنتركونتيننتال، ويُمثل اللقاء بالنسبة إلى الناديين تحدياً كبيراً، في ظل السعي وراء مواصلة المشوار في البطولة وجني أكبر عائد مالي من وراء جوائز البطولة، سواء الأهلي الذي يبدأ مشواره، أو بيراميدز الذي تخطى قبل أيام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول.

ويدخل الأهلي السعودي المباراة متسلحاً بعنصري الأرض والجمهور، إلى جانب تشكيلة قوية من اللاعبين، يتصدرهم إدوارد ميندي في حراسة المرمى، وإيبانيز وديميرال وزكريا هوساوي وزياد الجهني وفرانك كيسي ورياض محرز وفراس البريكان وإيفان توني وعلي مجرشي، بطريقة 4-3-3. ويُعد رياض محرز، نجم الأهلي وقائد منتخب الجزائر، العقل المفكر في تشكيلة بطل آسيا وورقته الرابحة في بناء الهجمات، ويؤدي الدور المزدوج من جناح أيمن إلى صانع ألعاب.

ويُراهن بيراميدز في المقابل على عنصر الخبرة، إلى جانب تشكيلة قوية تضم أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه أسامة جلال وأحمد سامي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي في الدفاع، ووليد الكرتي وبلاتي توريه ومهند لاشين في الوسط، وإيفرتون داسيلفا وفيستون ماييلي وأحمد عاطف قطة، بطريقة لعب 4-3-3، مع عناصر بديلة يمكن الرهان عليها في حسم النتيجة. ويعد وليد الكرتي، نجم وسط بيراميدز، الورقة الرابحة في تشكيلة المدرب كرونسلاف يورتشيتش، التي يعوّل عليها لترجيح كفته، خاصة مع تألقه اللافت في المباريات الأخيرة وتسجيله أكثر من هدف حاسم لفريقه.

وأكد ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، جهوزية لاعبيه لخوض المباراة بهدف واحد وهو حصد تأشيرة التأهل إلى الدور المقبل، وتخطي منافس قوي منتظر، وقال: "نعتمد على دعم جماهيرنا لتخطي المباراة وتحقيق الفوز، ونسعى لإسعاد الجماهير التي ستمنحنا طاقة مضاعفة لتحقيق الانتصار"، وتابع قائلاً: "سعداء بوجودنا في هذا النهائي القاري بين بطلي آسيا وأفريقيا، هدفنا أن نمنح جماهيرنا المزيد من الفرح بالتتويج بالبطولة، كما فعلنا من قبل في بطولة نخبة أبطال آسيا". وقاد ماتياس يايسله الأهلي لحصد دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما قاد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، فريقه لحصد جائزة بطل دوري أبطال أفريقيا.