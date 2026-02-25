مواجهة المغرب مهددة؟ أزمة ملعب تضع مباريات كأس العالم 2026 على المحك

- تتصاعد الأزمات التنظيمية والأمنية قبل كأس العالم 2026، مع نزاع حول إدارة ملعب "جيليت" في بوسطن، مما يهدد جدولة سبع مباريات، منها مباراة المغرب ضد اسكتلندا في 19 يونيو. - بلدية فوكسبورو ترفض تغطية 7.8 ملايين دولار للنفقات الأمنية، مما يعرض المباريات للخطر، وقد يتم نقلها إذا لم تُحل الأزمة قبل 17 مارس. - تهدد البلدية بحجب ترخيص "فيفا" للمباريات، بينما يطالب رئيس مجلس المدينة بحل سريع لتجنب تأخير البنية التحتية الأمنية اللازمة.

تتواصل الأزمات التي تسبق نهائيات كأس العالم 2026، في ظل تعقيدات تنظيمية أمنية، تُلقي بظلالها على بعض المدن المستضيفة. وهذه المرة، يطفو على السطح نزاعٌ حول إدارة ملعب "جيليت"، الواقع في الضواحي الجنوبية لمدينة بوسطن، مما يسبب اضطرابًا في جدولة سبع مباريات ضمن بطولة كأس العالم المقبلة، بما في ذلك مباراة المغرب ضد اسكلتندا في 19 يونيو/حزيران، بحسب تقرير نشره موقع "أر.أم.سي" الفرنسي، اليوم الأربعاء، ويعود الخلاف أساسا إلى ارتفاع التكاليف الأمنية المرتبطة بالملعب الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج.

وتجد بلدية فوكسبورو الصغيرة في ولاية ماساتشوستس، موطن فريق نيو إنغلاند باتريوتس الذي ينافس في دوري كرة القدم الأميركية، نفسها في قلب الأزمة، بما أنها ترفض تغطية مبلغ 7.8 ملايين دولار من النفقات المُخطط لها للشرطة والأمن العام في الملعب خلال كأس العالم، ما يُعرّض المباريات السبع المُقررة هناك للخطر، وبالتالي قد يتم نقلها إلى ملعب آخر في حال لم يقع تجاوز الأزمة الحالية.

وهددت هذه البلدية، الواقعة على بُعد حوالي 30 كيلومترًا جنوب غرب وسط مدينة بوسطن، بحجب ترخيص "فيفا" لمباراة كرة قدم احترافية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. ونقلت وكالة بلومبيرغ، عن رئيس مجلس مدينة هذه البلدة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 18 ألف نسمة، بيل يوكنا، قوله: "ليست هذه مسؤولية المدينة". وأكد يوكنا ضرورة حل الوضع قبل الموعد النهائي المحدد في 17 مارس/آذار بين مالكي الملعب (مجموعة كرافت) و"فيفا" ومنظمي كأس العالم، قائلاً: "بعد هذا الموعد، سيكون من المستحيل توفير وتركيب جميع البنية التحتية الأمنية اللازمة في الوقت المناسب لانطلاق كأس العالم في يونيو/حزيران، وفقًا للسلطات المحلية". وفي أكتوبر/تشرين الأول، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسحب مباريات ماساتشوستس السبع إذا رأى أن المنظمة لا تلتزم بالجدول الزمني، ولا يزال هذا الاحتمال قائمًا.

وسيحتضن ملعب بوسطن سبع مباريات وهي: هايتي ضد أسكلتندا والنرويج ضد المتأهل من الملحق والذي قد يكون منتخب العراق، واسكتلندا ضد المغرب وإنكلترا ضد غانا، والنرويج ضد فرنسا، إضافة إلى مباراة من ثمن النهائي وأخرى من ربع النهائي.