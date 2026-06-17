مواجهة البرتغال والكونغو تحت التهديد... ما السبب؟

- يواجه منتخب البرتغال تحديات كبيرة في كأس العالم 2026 بسبب العواصف العنيفة في بالم بيتش، مما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحافي وتعليق التدريبات، مما أثر على استعداداتهم لمواجهة الكونغو الديمقراطية. - توقعت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية عاصفة استوائية تضرب ساحل الخليج في هيوستن قبل مباراة البرتغال والكونغو، مما أثار تحذيرات للمواطنين والمقيمين والسياح. - حذرت الأرصاد من أمطار غزيرة قد تسبب فيضانات في هيوستن، مما دفع المنظمين لمراقبة المباراة واحتمال تأجيلها في حال حدوث طوارئ.

يعيش منتخب البرتغال لحظات صعبة للغاية، منذ وصول رفاق القائد كريستيانو رونالدو إلى الولايات المتحدة الأميركية، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة، التي تضم الكونغو الديمقراطية وأوزباكستان وكولومبيا.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن بعثة منتخب البرتغال قامت بإلغاء المؤتمر الصحافي وتعليق الحصة التدريبية، بعدما طلب المنظمون ذلك، نتيجة العاصفة العنيفة، التي ضربت مدينة بالم بيتش في ولاية فلوريدا، الأمر الذي شكّل خيبة أمل كبرى لرفاق رونالدو، الذين يُريدون الاستعداد لخوض المواجهة ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (ستقام اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القدس المحتلة).

وتابع أن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية توقعت أن تضرب أول عاصفة استوائية لهذا الموسم جزءاً من ساحل الخليج في مدينة هيوستن قبل ساعات من انطلاق المواجهة بين منتخب البرتغال ونظيره الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعة الحادية عشرة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما جرى وضع هذه المنطقة تحت المراقبة، مع توجيه الكثير من التحذيرات للمواطنين والمقيمين والسياح.

بعيدا عن الملاعب أوقات عصيبة لرونالدو ونجوم البرتغال بسبب عاصفة عنيفة

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية حذّرت من خطورة هطول أمطار غزيرة، ما يجعل الفيضانات المفاجئة واردة الحدوث، وبخاصة في هيوستن التي تعد من أكثر المناطق عرضة للخطر، حيث تصنف ضمن المناطق ذات المستوى المرتفع الخطورة، الأمر الذي دفع المنظمين لبطولة كأس العالم في الولايات المتحدة لوضع المباراة بين البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت المجهر، مع احتمال تأجيلها في حال حدوث أي أمر طارئ.