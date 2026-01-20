مواجهات متوازنة وقمم مرتقبة في كأس أمير قطر

- أسفرت قرعة كأس أمير قطر 2026 عن مواجهات متوازنة في الدور ثمن النهائي، حيث تم توزيع الفرق الـ16 على مستويين بناءً على ترتيبها في الدوري القطري للموسم 2024-2025. - في المسار الأول، يلتقي الغرافة مع الخريطيات، والأهلي مع أم صلال، مع مواجهات أخرى بين الريان والخور، والوكرة والسيلية، مما يضمن تنافساً للوصول إلى النهائي. - المسار الثاني يشهد مواجهات بين نادي قطر والشمال، والسد والمرخية، والدحيل والوعب، والعربي والشحانية، مع توقعات بمواجهة قمة بين الدحيل والعربي في ربع النهائي.

أسفرت قرعة النسخة الرابعة والخمسين من بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم 2026، التي سحبت اليوم الثلاثاء، عن مواجهات متوازنة في الدور ثمن النهائي، إلى جانب صدامات قوية مرتقبة في الأدوار اللاحقة من البطولة. وقبل القرعة، وزعت الفرق الـ16 على مستويين، ضم المستوى الأول الفرق صاحبة المراكز من الأول إلى الثامن في النسخة الماضية من الدوري القطري (2024 – 2025)، فيما ضمّ المستوى الثاني الفرق صاحبة المراكز من التاسع إلى الثاني عشر، والفرق الأربعة المتأهلة من المرحلة التمهيدية.

ووضعت القرعة فريق الغرافة صاحب الألقاب الثمانية من قبل، آخرها في النسخة الماضية 2025، في مواجهة الخريطيات من الدرجة الثانية والمتأهل من الدور التمهيدي، في مسار سيشهد أيضاً مواجهة الأهلي صاحب الألقاب الأربعة من قبل، مع أم صلال الفائز باللقب في مناسبة واحدة من قبل، على أن يلتقي الفائز في المباراة الأولى مع الفائز بالمباراة الثانية في الدور ربع النهائي. وفي ذات المسار يلتقي الريان وصيف بطل النسخة الماضية، والفائز بستة ألقاب من قبل، مع الخور الهابط الموسم الماضي إلى الدرجة الثانية، فيما يلعب الوكرة مع السيلية الصاعد إلى مصاف أندية الدرجة الأولى الموسم الحالي والمتأهل من الملحق، على أن يلتقي الفائزان من المواجهتين في الدور ربع النهائي، فيما يتواجه المتأهلان من الدور ربع النهائي من المسار الأول، في الدور نصف النهائي لبلوغ المباراة النهائية من البطولة.

أما المسار الثاني فسيشهد مواجهة نادي قطر المتوج مرتين من قبل باللقب، مع الشمال، في مباراة واعدة قياساً بالمستوى الفني المميز للفريقين هذا الموسم، فيما يستهل السد الأكثر تتويجاً بالكأس بتسعة عشر لقباً، مشواره في المنافسة بمواجهة المرخية من الدرجة الثانية والمتأهل من الدور التمهيدي، على أن يلتقي الفائزان في المواجهتين في الدور ربع النهائي. وضمن ذات المسار، يلتقي الدحيل صاحب الألقاب الأربعة من قبل مع الوعب من الدرجة الثانية والمتأهل من الدور التمهيدي، في مواجهة تبدو في المتناول على الورق لوصيف بطل الدوري في الموسم الماضي، في حين ضرب العربي حامل اللقب تسع مرات من قبل موعداً مع الشحانية في مواجهة منتظرة عطفاً على الصورة الطيبة التي يقدمها الفريقان في النسخة الحالية من دوري نجوم قطر، على أن يلتقي الفائزان في المباراتين في الدور ربع النهائي وسط تكهنات بأن يشهد دور الثمانية قمة كبيرة بين الدحيل والعربي.

ويتواجه المتأهلان من الدور ربع النهائي في هذا المسار، في الدور نصف النهائي لبلوغ المباراة النهائية من البطولة. وبحسب القرعة، كان الدور ثمن النهائي موجهاً بين فرق المستوى الأول وفرق المستوى الثاني، في حين كانت المواجهات بدءاً من دور الثمانية مفتوحة، ما أسفر عن مسارين متوازيين، متساويين تقريباً من حيث قوة المنافسة. يُذكر أن بطل كأس أمير قطر 2026 سيحجز مقعداً مباشراً في النسخة المقبلة لأبطال آسيا للنخبة، من أصل حصّة الأندية القطرية في البطولة، والبالغة مقعدين مباشرين وثالثاً في الدور التمهيدي، فيما تحصل الكرة القطرية أيضاً على مقعد مباشر في أبطال آسيا 2.

ويحصل بطل النسخة الحالية من الدوري القطري على المقعد المباشر الآخر في دوري النخبة، بينما يشارك وصيف الدوري في الدور التمهيدي لذات البطولة، في حين يحجز صاحب المركز الثالث في الدوري المقعد المباشر الوحيد في دوري أبطال آسيا 2، على أن يُحسم التوزيع النهائي للمقاعد بنهاية الموسم، في ظل حسابات مختلفة في حال جمع فريق واحد لقبي كأس أمير قطر والدوري، ما يفتح الباب أمام صاحب المركز الرابع في الدوري للمشاركة القارية. وكان الغرافة قد توّج بلقب النسخة الماضية الثالثة والخمسين من الكأس، وذلك بعد فوزه على الريان في النهائي بهدفين لهدف.