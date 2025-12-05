مواجهات مباشرة حاسمة للفصل بين المنتخبات في كأس العرب

- في كأس العرب "فيفا قطر 2025"، ستكون المواجهات المباشرة المعيار الأول للفصل بين المنتخبات المتساوية في النقاط، متقدمة على فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة. - في حال استمرار التساوي، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة، ثم عدد الأهداف المسجلة، وأخيرًا درجات حسن السلوك بناءً على البطاقات والعقوبات. - إذا استمر التساوي، يُعتمد تصنيف الفيفا الأخير لتحديد المتأهل، مع احتمال ضئيل للجوء إلى التصنيف السابق للبطولة.

ستكون المواجهات المباشرة بين المنتخبات، فاصلة عند التساوي في النقاط في نهاية دور المجموعات من كأس العرب "فيفا قطر 2025"، وفق ما نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم على موقعه الرسمي بشأن قوانين هذه النسخة من البطولة، إذ سيقع اللجوء إلى هذا الشرط معياراً أول للفصل بين المنتخبات في حال التساوي بين منتخبين أو أكثر في الترتيب، سواء في صراع التنافس على الصدارة أو الوصافة التي تضمن التأهل إلى الدور الثاني. ولئن تعتمد بعض الاتحادات القارية على فارق الأهداف معياراً أول، فإن المواجهات المباشرة ستكون هي الأهم في هذه البطولة والتي ستحدد الترتيب النهائي انطلاقاً من يوم الأحد المقبل، مع بدء نهاية منافسات المجموعة الأولى.

ووضع الاتحاد الدولي صنفين من المعايير، ففي الصنف الأول، عند التساوي في النقاط، يكون المعيار الأول للفصل بين المنتخبين هو المواجهات المباشرة، والمنتخب الذي حصد أكبر عددٍ من النقاط يحتل المركز الأفضل، أما المعيار الثاني، فهو فارق الأهداف بين المنتخبات المعنية في دور المجموعات، بينما المعيار الثالث هو عدد الأهداف المسجلة في المجموعة، فالمنتخب الذي يسجل أكبر عددٍ من الأهداف هو الذي سيكون في موقف أفضل، وهو ما يُفسّر أن موقع الاتحاد الدولي، يضع منتخب فلسطين على رأس المجموعة الأولى، قبل منتخب سورية، بما أن "الفدائي" سجل ثلاثة أهداف بينما سجل منتخب سورية هدفين فقط.

وفي حال تواصل التساوي، فإن الخطوة الثانية هي المرور إلى المستوى الثاني من المعايير، حيث يتم الفصل بداية عبر فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة وليس المواجهات المباشرة فقط، ثم المرور إلى أكبر عدد من الأهداف في كامل المجموعة، ثم المرور إلى اعتماد درجات في حسن السلوك، حيث تنقص عدد من النقاط بحسب البطاقات الصفراء أو الحمراء أو بقية العقوبات الأخرى.

أمّا الخطوة الثالثة فهي اعتماد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الأخير، ومن ثم يكون صاحب المرتبة الأفضل هو المتأهل، وفي حال تواصل التساوي في النقاط، فإنه يقع المرور إلى التصنيف الصادر قبل البطولة للفصل النهائي بين منتخبين أو المنتخبات المتساوية، ولكن هذا الأمر يبدو مستبعداً.