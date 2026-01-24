مواجهات عربية قوية في دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

- في دوري أبطال أفريقيا، تشهد الجولة الثالثة مواجهات قوية بين الأندية العربية، حيث يلتقي نهضة بركان مع بيراميدز في قمة المجموعة الأولى، بينما يواجه شبيبة القبائل الجيش الملكي في المجموعة الثانية، ويسعى مولودية الجزائر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام لوبوبو في المجموعة الثالثة، ويواجه الترجي سيمبا في المجموعة الرابعة. - في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، يتصدر اتحاد العاصمة المجموعة الأولى ويواجه دغوليبا لتعزيز الصدارة، بينما يتنافس أولمبيك أسفي مع سان بيدرو للوصافة. وفي المجموعة الثانية، يسعى الوداد للانفراد بالصدارة أمام مانيما. - في المجموعة الثالثة، يلتقي شباب بلوزداد مع ستيلينبوش لاستعادة الانتصارات، بينما يواجه بلاك ستارز أوتوهو. وفي المجموعة الرابعة، يتنافس الزمالك والمصري البورسعيدي على الصدارة، كما يلتقي كايزر تشيفز مع زيسكو.

تتجه الأنظار، اليوم السبت، صوب مواجهات قوية تنتظر الأندية العربية في الجولة الثالثة من عمر دور المجموعات لبطولتَي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم نسخة موسم 2025-2026. وتشهد بطولة دوري أبطال أفريقيا قمة عربية مرتقبة في المجموعة الأولى، حينما يستضيف نادي نهضة بركان المغربي بطل الكونفيدرالية في العام الماضي، نادي بيراميدز المصري (حامل اللقب)، ويملك بيراميدز ست نقاط من الفوز في أول مباراتين، فيما يملك نهضة بركان ست نقاط من مباراتين أيضاً، بعدما حققا الفوز في الجولتين الأولى والثانية، ويتنافسان بقوة على صدارة المجموعة. وفي المجموعة نفسها، يلتقي ناديا ريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي في مباراة البحث عن الفوز الأول وحصد ثلاث نقاط للبقاء في دائرة المنافسة.

كما تشهد المجموعة الثانية مواجهة عربية تجمع بين نادي شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي، بحثاً عن الفوز الأول، ويملك الفريقان نقطة واحدة من التعادل في مباراة والخسارة في مثلها، وهو ما يزيد من صعوبة المباراة بينهما. وفي المجموعة الثالثة، تتجه الأنظار صوب اختبار عصيب ينتظر نادي مولودية الجزائر، عندما يلتقي نظيره لوبوبو الكونغولي في ملعب الأخير تحت شعار لا بديل عن نتيجة إيجابية. ويملك مولودية الجزائر نقطة واحدة من أول جولتين يحتل بها المركز الثالث متقدماً على سانت لوبوبو الذي يملك الرصيد نفسه، بعدما حقق كل فريق تعادلاً، وخسر مباراة في أول جولتين. وتعد المباراة فرصة ذهبية بالنسبة إلى مولودية الجزائر لاستعادة التوازن من جديد في البطولة، خاصة بعد التتويج محلياً بلقب كأس السوبر الجزائري تحت قيادة مديره الفني رولاني موكوينا.

أما في المجموعة الرابعة، فيدخل نادي الترجي التونسي اختباراً عصيباً عندما يلتقي نظيره سيمبا التنزاني تحت شعار لا بديل عن الفوز، لمصالحة جماهيره وإنعاش آماله في بلوغ الدور ربع النهائي. وقدم الترجي بداية متعثرة في دور المجموعات، إذ حصد نقطتين فقط من التعادل في أول جولتين، وخسر أربع نقاط، ثم خسر مباراته الأخيرة أمام الاتحاد المنستيري في الدوري التونسي، ليشتعل الغضب ضد مدربه ماهر الكنزاري، الذي تعالت الأصوات في الترجي لإقالته من منصبه.

كأس كونفيدرالية أفريقيا

وفي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، تقام سلسلة من المباريات الصعبة في الجولة الثالثة، يتصدرها لقاء يجمع بين اتحاد العاصمة الجزائري ودغوليبا المالي في المجموعة الأولى، يمثل فرصة ذهبية لاتحاد العاصمة في التقدم في سباق التأهل إلى الدور ربع النهائي. ويملك اتحاد العاصمة ستّ نقاط من الفوز في أول جولتين، فيما لم يحقق دغوليبا أي نقاط، ما يمنح اتحاد العاصمة أفضلية كبيرة. وتشهد المجموعة نفسها لقاءً آخر، حينما يلتقي نادي أولمبيك أسفي المغربي نظيره سان بيدرو العاجي للانفراد بوصافة المجموعة، إذ يملك آسفي ثلاث نقاط مقابل ثلاث نقاط لمنافسه سان بيدرو.

وفي المجموعة الثانية، يخوض الوداد المغربي مواجهة مهمة عندما يلتقي نظيره مانيما الكونغولي تحت شعار الانفراد بالصدارة، إذ يملك الوداد ست نقاط من الفوز في أول جولتين مقابل ست نقاط لمانيما، ما يزيد من صعوبة المباراة، وفي الوقت نفسه يتيح للوداد حال الفوز الاقتراب بنسبة 90% من بلوغ الدور المقبل.

وفي المجموعة الثالثة، يخوض شباب بلوزداد الجزائري مباراة مثيرة عندما يلعب مع ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بحثاً عن استعادة الانتصارات والتقدم للصدارة، ويملك بلوزداد ثلاث نقاط مقابل أربع نقاط لستيلنبوش، بينما يلعب في المجموعة نفسها بلاك ستارز التنزاني، ولديه نقطة، مع أوتوهو الكونغولي ولديه ثلاث نقاط. وفي المجموعة الرابعة، يلتقي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في "ديربي مصري" على صدارة جدول الترتيب، إذ يملك الزمالك أربع نقاط حتى الآن، فيما يملك المصري ست نقاط يتصدر بها المجموعة، كما يلتقي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ولديه نقطة، نظيره في زيسكو الزامبي الذي لا يملك في رصيده أي نقاط.