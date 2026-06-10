مهمة صعبة للعرب في قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2027 

- أوقعت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2027 المنتخبات العربية في مجموعات صعبة، حيث يواجه المنتخب القطري تحديات كبيرة في المجموعة الخامسة مع السويد والنرويج واليونان. - البطولة تضم 32 منتخبًا موزعين على ثماني مجموعات، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، مما يجعل المهمة صعبة للمنتخبات العربية. - المنتخب القطري يشارك للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد تأهله كوصيف بطل آسيا، وحقق أفضل نتائجه في 2015 بحصوله على المركز الثاني.

وضعت قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال في نسختها الثلاثين التي سحبت اليوم الأربعاء، المنتخبات العربية، في مهماتٍ صعبة، حيث وقع المنتخب القطري في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات السويد والنرويج واليونان في البطولة المقرر إقامتها في ألمانيا في الفترة من 13 إلى 31 يناير/كانون الثاني 2027.

وجرى تقسيم المنتخبات الـ 32 المشاركة في البطولة، إلى ثماني مجموعات، ضمت الأولى منتخبات: ألمانيا، البلد المستضيف، وصربيا وتونس وأورغواي، وضمت الثانية منتخبات مصر وإيطاليا وجزر الرأس الأخضر والسعودية، فيما ضمت الثالثة كرواتيا وإسبانيا وتشيلي وتركيا، وضمت المجموعة الرابعة الأرجنتين وفرنسا والبرازيل والكويت، والسادسة البرتغال وجزر الفارو وبولندا والجزائر، وجاءت منتخبات الدنمارك وسلوفينيا وأميركا وأنغولا في المجموعة السابعة، ومنتخبات آيسلندا ومقدونيا الشمالية والبحرين واليابان في المجموعة الثامنة.

وبحسب نظام االبطولة، يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، حيث ستكون مهمة المنتخبات العربية صعبة في البطولة التي يسعى فيها العرب لتقديم أداء لافت وتحقيق إنجازات جديدة. وهذه هي المشاركة الحادية عشرة للمنتخب القطري في بطولة العالم لكرة اليد، بعد مشاركته في نسخ أعوام 2003 بالبرتغال، و2005 في تونس، و2007 بألمانيا، و2013 في إسبانيا، و2015 في قطر، و2017 بفرنسا، ونسخة 2019 التي استضافتها ألمانيا والدنمارك، و2021 في مصر، و2023 في بولندا والسويد، و2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ونال المنتخب القطري المركز الثاني في نسخة قطر 2015 كأفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته المونديالية. يشار إلى أن المنتخب القطري تأهل إلى بطولة العالم، بعد أن حل وصيفا لبطل آسيا لكرة اليد في البطولة التي أقيمت في الكويت في يناير الماضي، ويشارك إلى جانبه أربعة منتخبات من قارة آسيا هي البحرين والكويت، واليابان بالإضافة إلى المنتخب السعودي الذي تلقى بطاقة المشاركة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.