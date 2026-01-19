مهرجان قطر لكرة القدم 2026 يجمع النجوم من ميسي إلى صلاح ويامال وعفيف

- مهرجان قطر الكروي 2026: سيُقام من 26 إلى 31 مارس، ويشمل كأس فيناليسيما 2026 ومباريات دولية استعداداً لمونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مما يتيح للمدربين تقييم جاهزية فرقهم. - مباريات بارزة: ستُقام قمة كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين في 27 مارس على استاد لوسيل، ومباريات أخرى تشمل مصر ضد السعودية وقطر ضد صربيا في 26 مارس، ومواجهات بين مصر وإسبانيا وقطر والأرجنتين في الأيام التالية. - تذاكر المهرجان: ستُطرح باقات سفر حصرية للمشجعين الدوليين بالتعاون مع "Visit Qatar" والخطوط الجوية القطرية، مع بدء مبيعات التذاكر عبر الموقع الإلكتروني في 25 فبراير 2026.

كشفت اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم عن مهرجان قطر الكروي 2026 الذي سيُقام خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس/ آذار، إذ سيحتضن سلسلة من القمم الكبيرة، بينها كأس فيناليسيما 2026، إلى جانب عدد من المباريات الدولية التي تجمع نخبة من المنتخبات استعداداً لمشاركتها في المونديال المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والذي ينطلق يوم 11 يونيو/ حزيران، ما سيتيح للمدربين الوقوف على جاهزيتهم الفنية قبل انطلاق الحدث العالمي المرتقب.

وأعلنت اللجنة في بيانٍ رسمي عن مواعيد وملاعب المباريات المنتظرة ضمن مهرجان قطر لكرة القدم، إذ أكدت اليوم الاثنين، أنّ قمة كأس فيناليسيما 2026 ستقام على استاد لوسيل الأيقوني يوم 27 مارس/ آذار، حين يلتقي بطل أوروبا منتخب إسبانيا ونظيره بطل أميركا الجنوبية منتخب الأرجنتين، وهناك من المرتقب مشاركة أسطورة برشلونة السابق ليونيل ميسي الذي قد يواجه نجم النادي الكتالوني حالياً لامين يامال، بحال لم يكن أحدهما مصاباً بطبيعة الحال.

وذكر البيان أيضاً أنّ يوم 26 مارس سيشهد مباراة منتخب مصر، التي من المفترض أن يقوده جناح نادي ليفربول، محمد صلاح، أمام منتخب السعودية مع القائد سالم الدوسري على استاد أحمد بن علي، وفي اليوم نفسه سيواجه فيه منتخب قطر بطل كأس آسيا الماضية مع النجم أكرم عفيف نظيره صربيا بحضور العديد من لاعبيه المميزين أمثال مهاجم الهلال ألكسندر ميتروفيتش.

وستُقام لاحقاً يوم 30 مارس تحديداً، مواجهتان منتظرتان أيضاً، حين يلتقي منتخب مصر بنظيره الإسباني على استاد لوسيل، والسعودية أمام صربيا على استاد جاسم بن حمد، في حين يلعب العنابي القطري أمام منتخب الأرجنتين يوم 31 مارس على استاد لوسيل أيضاً، الذي شهد تتويج التانغو بلقب كأس العالم 2022 على حساب فرنسا، والأدعم بلقب كأس آسيا أمام الأردن.

وكشفت اللجنة في بيانها آلية الحصول على تذاكر المباريات، إذ قالت: "سيجري طرح مجموعة من باقات السفر الحصرية للمشجعين من خارج قطر بالتعاون مع "Visit Qatar"، الذراع التسويقية لقطر للسياحة، والخطوط الجوية القطرية، ابتداءً من 1 فبراير/ شباط 2026، تشمل تذاكر السفر والإقامة والمباريات، فيما تنطلق مبيعات تذاكر المباريات للمشجعين عبر الموقع الإلكتروني roadtoqatar.qa ابتداءً من تاريخ 25 فبراير 2026".

من جانبه، قال رئيس اللجنة اللجنة المحلية المنظمة، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حول هذا المهرجان الكروي: "تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها محطةً رئيسيةً لالتقاء مجتمع كرة القدم العالمي، وتستعد حالياً لاستضافة نخبة من نجوم كرة القدم الدوليين، قبيل انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم. تجسد استضافة مهرجان قطر لكرة القدم التزام الدولة بتقديم تجارب رياضية بمعايير عالمية، كما تؤكد مكانتها شريكاً موثوقاً على الساحة الكروية العالمية، ونتطلع من خلالها إلى الترحيب باللاعبين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم".