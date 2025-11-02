- تستضيف قطر بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً في 2025 بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة، مع إقامة المباريات في "أسباير زون" والمباراة النهائية في استاد خليفة الدولي. - تتميز البطولة بمشاركة منتخبات جديدة مثل فيجي وأيرلندا وزامبيا، وتوفر منطقة المشجعين أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة، بما في ذلك بث مباشر للمباريات وعروض فلكلورية. - تضمن البطولة شمولية لجميع المشجعين من خلال توفير تذاكر خاصة وخدمات تسهيل الوصول، مع مشاركة هيئات محلية في فعاليات متنوعة مثل ورش العمل وعروض الأفلام.

تتجه الأنظار، غداً الاثنين، إلى بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً قطر 2025، التي تقام في مجمّع المسابقات في "أسباير زون"، والتي تستمر طيلة 25 يوماً، حيث تفتح قطر مجدداً أبوابها للمشجعين لاستضافة هذا الحدث الضخم والمهم، بعدما كانت قد احتضنت في السابق العديد من الفعاليات الرياضية في مختلف المنافسات، منها مونديال 2022 للكبار وكأس العرب 2021 وبطولات أخرى.

وسيكون مونديال الناشئين في قطر استثنائياً لأسباب مختلفة، أولها أن هذه النسخة تُعتبر أكبر نسخة على الإطلاق من البطولة العالمية للناشئين، وأول بطولة لكأس العالم تشهد مشاركة 48 منتخباً من أنحاء العالم يتنافسون على الكأس المرموقة، إضافة إلى ذلك، سيتسنى للجماهير الاستمتاع بأجواء كروية مميزة في منطقة واحدة، إذ ستقام جميع المباريات، البالغ عددها 104، في ثمانية ملاعب بمجمع المسابقات في أسباير زون، فيما ستقام المباراة النهائية في استاد خليفة الدولي الموجود أيضاً في أسباير زون.

وذكرت اللجنة المنظمة البطولةَ أن دور المجموعات، وحتى دور الـ32، سيشهد إقامة ما يصل إلى ثماني مباريات في اليوم، إذ ستتيح تذكرة اليوم الواحد للمشجعين حضور أكثر من مباراة، والاستمتاع بجميع الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية في منطقة المشجعين، وفي الوقت عينه، تشهد البطولة مشاركة خمسة منتخبات لأول مرة، وهي فيجي وجمهورية أيرلندا وزامبيا والسلفادور وأوغندا. ومن المتوقع أن يتوافد الكثير من المشجعين إلى دولة قطر لتشجيع منتخباتهم المفضلة.

وستعيش جماهير المنتخبات الوافدة تجربة مميزة من خلال منطقة نابضة بالحياة تستقبل المشجعين، بدءاً من الساعة 1:30 ظهراً وحتى صافرة النهاية، وسيتوفر في هذه المنطقة بثٌ مباشر للمباريات، وأكشاك طعام تقدّم تشكيلة واسعة من المأكولات المحلية والعالمية، في حين أن منطقة المشجعين ستشهد في أيام المباريات باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية بدءاً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً، مع تنظيم عروض فلكلورية وموسيقية وفقرات أداء تحتفي بالتنوع الثقافي العالمي.

وفي الوقت نفسه، ومع استعداد نجوم الغد للتألق في مجمع المسابقات في "أسباير زون"، ستوفر البطولة أيضاً منصة تحتفي بالمواهب الناشئة خارج المستطيل الأخضر، إذ سيسهم شباب قطر بدور فعّال في إحياء منطقة المشجعين، من خلال المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بدءاً من الألعاب الإلكترونية وانتهاءً بالعروض الثقافية التي يقدمها الطلاب، كما ستظهر "بوما" التعويذة الرسمية للبطولة بشكلٍ مميز خلال فترة الحدث الكروي العالمي، وهي التي استُلهمت من شخصية المدرب الصربي الأسطوري فيليبور "بورا" ميلوتينوفيتش، الذي كان لمسيرته المهنية مدرباً ومكتشفاً للمواهب الواعدة دور كبير في تطوير كرة القدم في قطر والعالم.

وأما السبب التاسع، الذي سيجعل هذه التجربة استثنائية، فهو الشمولية الخالية من العوائق لجميع المشجعين، مع توفّر مزايا الإتاحة وسهولة الوصول، مثل خيارات تذاكر الأماكن الخاصة بمستخدمي الكراسي المتحركة، إضافة إلى خدمة التعليق الوصفي السمعي باللغتين العربية والإنكليزية في عدد من المباريات، إلى جانب غرفة مجهزة خصيصاً للمشجعين من ذوي التوحد وصعوبات الإدراك الحسي، وأخيراً، سيشارك في منطقة المشجعين العديد من الهيئات المحلية، مثل التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر وجمعية الكشافة والمرشدات القطرية ومؤسسة الدوحة للأفلام وسوق تربة وغيرها، ما يشكل ملتقى لأفراد المجتمع يشهدون فيه مجموعة متنوعة من الفعاليات، مثل ورش العمل الإبداعية وأمسيات لعرض الأفلام وجلسات سرد القصص ومسابقات اللياقة البدنية وغيرها الكثير.