مهدي كسوة يُعلّق على تعادل المغرب وعمان: الحسابات التكتيكية سيطرت

كرة عربية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
05 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 22:15 (توقيت القدس)
التعادل حسم لقاء المغرب وعمان في كأس العرب (العربي الجديد/فيسبوك/Getty)
التعادل حسم لقاء المغرب وعمان في كأس العرب (العربي الجديد/فيسبوك/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تعادل المغرب وعمان في كأس العرب 2025 كان نتيجة عادلة، حيث سيطرت الحسابات التكتيكية على المباراة، وأظهر كل مدرب قدراته التدريبية العالية.
- المباراة كانت معقدة تكتيكياً، حيث سيطر كل منتخب على شوط، وكان الطرد سبباً في تفوق عمان في الاستحواذ خلال الشوط الثاني.
- كأس العرب تعزز التنافسية البدنية، حيث شهدت المباراة إيقاعاً مرتفعاً وصراعاً على الكرات الثانية، مما أبرز جودة المدربين وأفكارهم المتجددة.

اعتبر المدرب ومحلل المباريات المغربي مهدي كسوة أن تعادل المغرب وعمان في الجولة الثانية من كأس العرب (فيفا قطر 2025)، كان نتيجة عادلة نظراً إلى ما قدمه كل منتخب خلال هذه المباراة، إضافة إلى أن الحسابات التكتيكية سيطرت بشكل كبير للغاية على اللعب، معتبراً أن كل مدرب أثبت قدراته العالية وتطور فكره التدريبي من خلال التعامل مع اللقاء.

وقال كسوة عن المباراة: "أعتبر التعادل نتيجة عادلة قياساً بالمستوى الذي قدمه المنتخبان. كانت المباراة معقدة من الناحية التكتيكية وشاهدنا تطبيق أفكار دفاعية بشكل كبير، من خلال اختيارات المدرب كيروش وأيضاً من خلال إدارة المباراة بالنسبة لمنتخب المغرب خلال الفترة الثانية. كل منتخب سيطر على شوط، كما أن الطرد كان سبباً مباشراً ليكون التفوق من حيث امتلاك الكرة والاستحواذ للمنتخب العماني في الفترة الثانية".

من مواجهة المغرب وعُمان في ملعب المدينة التعليمية، 5 ديسمبر 2025
كرة عربية
التحديثات الحية

المغرب وعُمان يتعادلان في قمة من دون فرص كبيرة

وتابع مهدي كسوة الحديث عن اللقاء وكشف الجانب الإيجابي فيها قائلاً: "شخصياً، أرى أنه من بين إيجابيات كأس العرب أنها تعطيك تنافسية كبيرة على مستوى الاندفاع البدني. إيقاع المباراة كان مرتفعاً، كما أن الجزئيات الصغيرة في كرة القدم مثل الكرات الثانية، التي قد ترجح كفة فريق على الآخر، كانت محل صراع كبير في اللقاء. كان هناك تقاسم على مستوى الاستحواذ والامتلاك وتطبيق الأفكار على أرضية الملعب، ولهذا سيطر الدافع التكتيكي بشكل كبير. شاهدنا منتخبين منظمين، ورغم غياب الأهداف فإن هذه النوعية من المباريات تمكنك من مشاهدة جودة المدربين بدرجة كبيرة، فرغم أن طارق السكتيوي وكيروش مدربان يشرفان على منتخبين، ولكن أفكارهما متجددة على مستوى التدريب وتظهر بصمة كل مدرب على مستوى تدبير مباريات المنتخب".

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
قرعة المونديال في مركز جون إف كينيدي، 5 ديسمبر 2025 (هيكتور فيفاس)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

تونس في مجموعة كلمة السرّ فيها الدفاع في كأس العالم 2026

ترامب مع رئيسة المكسيك ورئيس وزراء كندا في قرعة المونديال، 5 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

قرعة كأس العالم 2026: حضور رئاسي ونجوم عالميون على منصة واحدة

عانى الصحافيون بشكلٍ كبير قبل الدخول إلى مكان الحدث، 5 ديسمبر 2025 (أندرو هارنيك/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

تفتيش مُرهِق وطوابير مجمّدة يسبقان قرعة كأس العالم 2026