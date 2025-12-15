مهدي كسوة: منتخب المغرب وصل إلى الكمال الكروي في كأس العرب

- انتصار المغرب على الإمارات بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس العرب 2025، يعكس الكمال الكروي للفريق بفضل الفكر الهجومي والانضباط التكتيكي الذي أظهره المدرب طارق السكتيوي. - منتخب المغرب أظهر تطوراً ملحوظاً منذ بداية البطولة، حيث نجح في تقسيم الجهد البدني بين الشوطين، واستفاد من البدلاء لتخفيف الضغط الدفاعي، مما يعكس تناغم اللاعبين وتطور كرة القدم المغربية. - رغم محاولات الإمارات في الشوط الثاني، إلا أن قراءة المغرب الجيدة للمباراة وروح الفريق كانت حاسمة في تحقيق الفوز، مما يعزز الهوية المغربية في كرة القدم.

تحدث المدرب المغربي والمتخصص في تحليل المباريات، مهدي كسوة، مع "العربي الجديد"، حول انتصار منتخب المغرب على نظيره الإماراتي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، اليوم الاثنين، ووصوله إلى نهائي بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر.

وقال مهدي كسوة: "إن مواجهة نصف نهائي بطولة كأس العرب ضد الإمارات، تكشف عن القدرات الحقيقية الخاصة في منتخب المغرب، الذي وصل إلى الكمال الكروي، لأنه قدم فكراً هجومياً وانضباطاً تكتيكياً، أسعد الجماهير الحاضرة في المدرجات، وشاهدنا كيف فرض المدرب طارق السكتيوي فلسفته مرة أخرى في هذه المسابقة".

وتابع: "نجوم منتخب المغرب قاموا بتقسيم الجهد البدني طوال فترة اللقاء، من خلال طريقة اللعب، عبر الفكر الهجومي في الشوط الأول، والأفكار الدفاعية في الشوط الثاني، بالإضافة إلى البدلاء، الذين خففوا الضغط المفروض على الدفاع من مهاجمي الإمارات، وكشفت مباراة نصف النهائي عن تطور منتخب المغرب منذ بداية بطولة كأس العرب 2025".

وأوضح: "بكل بساطة، اتضحت الصورة الآن، أن منتخب المغرب تطور، ومن المحتمل أن ما كان ينقصه في بداية المسابقة هو تناغم اللاعبين، والانتصار على الإمارات يؤكد تطور كرة القدم المغربية، الذي لم يأتِ من فراغ، سواء لعبنا بالمنتخب الأول أو الثاني أو الثالث، وأصبحت لدينا ثقافة مكتسبة، لأننا قادرون على تقديم الهوية المغربية".

وختم مهدي كسوة حديثه: "منتخب الإمارات حاول كثيراً في الشوط الثاني، لكن نجوم المغرب استطاعوا قراءة المباراة بشكل جيد، والكفة كانت مائلة لمصلحة كتيبة المدرب طارق السكتيوي، والروح تصنع العجائب، وهذا هو العنوان الأبرز للفريق، الذي استطاع تقديمها طوال رحلته في بطولة كأس العرب 2025".