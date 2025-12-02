مهدي كسوة: المغرب يملك أدوات مثالية رغم تألق منتخب جزر القمر

- حقق منتخب المغرب بداية قوية في كأس العرب 2025 بفوزه على جزر القمر 3-1، مما يعزز طموحاته في المنافسة على اللقب بفضل لاعبيه المتميزين. - المدرب مهدي كسوة أشاد بالالتزام التكتيكي للمغرب، مشيراً إلى استغلالهم الفعال للكرات الثابتة، مما يعكس العمل الجاد للمدرب طارق السكتيوي. - المباراة كانت مثيرة ومفتوحة، حيث أظهر المغرب أداءً فردياً وجماعياً مميزاً، مع بعض التحديات البدنية التي يتوقع تحسنها في المباريات القادمة.

حقّق منتخب المغرب لكرة القدم بداية موفقة في كأس العرب "فيفا قطر 2025"، بالانتصار، اليوم الثلاثاء، على جزر القمر بنتيجة (3ـ1) في مُفتتح مباريات المجموعة الثانية، ليؤكد طموحاته في لعب الأدوار الأولى، إذ يظهر منتخب "أسود الأطلس" مرشحاً للتتويج باللقب بما أنه يضمّ لاعبين سبق لهم التألق في عديد البطولات.

وقال مهدي كسوة، وهو مدرب مغربي ومحلّل مباريات، عن انتصار المغرب الافتتاحي: "من خلال معطيات المباراة، الانتصار كان متوقعاً ومستحقاً للمنتخب المرشح منذ البداية. لم يكن اللقاء سهلاً، والإيقاع كان قوياً، وكانت هناك محاولات من المنتخبين. لاحظنا جرأة من منتخب جزر القمر، الذي قدم مؤشرات على أنه منظم وله أدوات جماعية متميّزة وهو يملك حلولاً فردية، كما ظهرت لمسة المدرب، ولكن الالتزام لدى لاعبي المغرب منحهم الأفضلية والأولوية في حسم النقاط في هذه المباراة".

وتابع كسوة الحديث عن انتصار المغرب، قائلاً: "اختيار المدرب طارق السكتيوي للعناصر الأساسية كان على أساس مبدأ الجهوزية ولهذا كانت البداية مثالية، وقد استغل المنتخب المغربي الكرات الثابتة من الركنيات لتسجيل هدفين ولم يكن ذلك من باب الحظ، لأن طريقة التسجيل تؤكد أنهم اشتغلوا على الجزئيات التي ترجح كفة منتخب على آخر، ما يعكس العمل الذي قام به المدرب من أجل استغلال الكرات الثابتة".

وأضافَ ضيف "العربي الجديد" في حديثه عن المباراة المثيرة: "المباراة هي لحدّ الآن من بين الأفضل في المسابقة، شاهدنا لعباً مفتوحاً وطريقة لعب مثالية من المنتخبين. الترشيحات السابقة كانت صحيحة، لأن المغرب يمتلك أدوات مثالية، فالأداء الفردي فيه جودة كبيرة، والأداء الجماعي مميّز من خلال الانضباط الكبير والتركيز الدفاعي، كما أن الانتقال من الدفاع إلى الهجوم كان بسلاسة كبيرة، وهي من الميّزات الحسنة. هناك إشكال بسيط يهم الحضور البدني لبعض اللاعبين وهو أمر متوقع نسبياً، لكن الوضع سيكون أفضل مع تقدم المسابقة والظهور على نحوٍ أفضل وأحسن في المباراة المقبلة، وهي مباراة تليق بكأس العرب. المنتخب المغربي قدم مؤشرات قوية على أنه دخل البطولة من أجل الوصول إلى أبعد نقطة وهو ما شاهدناه من بداية اللقاء إلى نهايته".