مهدي دورفال يعترف: لديّ أحلام أريد تحقيقها مع منتخب الجزائر

جاء تألق الجزائري مهدي دورفال (24 عاماً) مع نادي باري الإيطالي ليمنحه مكانة جديدة في مخططات منتخب بلاده، بعدما استدعاه المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) للمرة الثانية على التوالي ضمن قائمة نوفمبر/ تشرين الثاني التحضيرية، قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس أمم أفريقيا في المغرب، في وقت يعيش فيه المدافع الشاب فترة مميزة، بعدما تحوّل إلى أحد أبرز لاعبي الفريق الإيطالي، بفضل مرونته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

وفي حوار مطوّل مع موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الخميس، عبّر دورفال عن طموحاته الكبيرة مع منتخب الجزائر، مؤكداً أن الحلم الذي يرافقه منذ سنوات هو أن يصبح عنصراً ثابتاً في تشكيلة "الخُضر". وقال: "المنافسة في المنتخب قوية جداً، وهذا أمر إيجابي، أريد الاندماج الكامل مع المجموعة، وكسب ثقة المدرب، وعلى المدى البعيد أحلم بأن أكون أحد أركان الخُضر، وأساهم في نجاحات المنتخب على الساحة الدولية".

ويمتاز مهدي دورفال بقدرته على شغل الجهتين اليمنى واليسرى من الدفاع، وهو ما يمنحه ميزة فنية بين لاعبي منتخب الجزائر. وأوضح: "أعتبر نفسي ظهيراً متعدد الاستخدامات. أحب المساهمة هجومياً مع الحفاظ على الصلابة الدفاعية، أعمل حالياً على تطوير استقراري في الأداء، وزيادة تأثيري في اللحظات الحاسمة من المباريات". ويُعد امتلاكه القدرة على اللعب بكلتا القدمين من أبرز نقاط قوته، إذ أضاف: "كوني لاعباً بكلتا القدمين يمنحني مرونة كبيرة، إنها نتيجة سنوات من العمل والرغبة في التكيّف مع احتياجات الفريق، وهي نقطة قوة أعتز بها كثيراً".

وُلِد دورفال في العاصمة الفرنسية في باريس، لأب من جزيرة ريونيون وأم جزائرية، وشقّ طريقه بصعوبة من الدرجات الدنيا في إيطاليا، قبل أن يجد فرصته في نادي باري، الذي أمسى أحد أعمدته الدفاعية منذ انضمامه إليه عام 2022. ويعيش اليوم موسمه الثالث في الفريق، وقد ربطته بعض التقارير الصحافية في الأشهر الماضية باهتمام من نادي نابولي، أحد كبار "الكالتشيو". وعن هذه الأخبار قال: "اهتمام نادٍ مثل نابولي بي هو تقدير كبير، ويؤكد أنني في الطريق الصحيح. الدوري الإيطالي الممتاز تنافسي، تكتيكياً وفنياً، وأنا مقتنع بأنني أملك المؤهلات اللازمة للنجاح فيه، إذا واصلت العمل بجد".

ومع دخوله السنة الأخيرة من عقده، لا يستبعد اللاعب خوض تجربة جديدة، سواء في دوري الأضواء الإيطالي أو حتى العودة إلى فرنسا، لكنه يفضّل التفكير خطوة بخطوة. وكشف: "هدفي هو الاستمرار في التطور واللعب بانتظام، وأن أكون عنصراً مؤثراً في فريقي الحالي. العودة إلى فرنسا ممكنة إذا توفرت الفرصة المناسبة، لكنني أعيش الحاضر، وأبني مستقبلي تدريجياً".