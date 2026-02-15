مهدي بنعطية يرحل فجأة عن مرسيليا الفرنسي

- أعلن مهدي بنعطية، المدير الرياضي لنادي مرسيليا، استقالته المفاجئة بعد تعادل الفريق مع ستراسبورغ، مشيراً إلى استيائه من الوضع الراهن رغم التقدم في المنافسات. - أشار بنعطية في بيانه إلى إخلاصه وتفانيه في العمل، مؤكداً أن التأهل لدوري أبطال أوروبا والفوز بكأس فرنسا ما زالا ممكنين، لكنه قرر الرحيل بعد تفكير طويل. - أكد بنعطية أن النادي أهم من الأفراد، معبراً عن أسفه لعدم تغيير البيئة المحيطة بالفريق، وتمنى النجاح للاعبين والجهاز الفني في نهاية الموسم.

أعلن المدير الرياضي لنادي مرسيليا الفرنسي، المغربي مهدي بنعطية (38 سنة)، رحيله عن نادي مرسيليا الفرنسي بشكل مفاجئ، وذلك بعد ساعات من تعادل النادي المخيب للآمال أمام ستراسبورغ (2-2)، في منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الفرنسي.

وتعقّدت أزمة نادي مرسيليا كثيراً في الأيام الأخيرة، فبعد إقالة المدرب الإيطالي، روبيرتو دي زيربي، من منصبه مدرباً للفريق، وبعد أول مواجهة من دون دي زيربي وإهدار فرصة الفوز في المواجهة بعد التقدم بهدفين في المواجهة، أعلن النجم المغربي السابق والمدير الرياضي للنادي، مهدي بنعطية (38 سنة)، استقالته من منصبه في بيان رسمي نشره عبر حسابه الخاص في إنستغرام.

وجاء في بيان بنعطية الرسمي، الأحد: "منذ انضمامي إلى نادي مرسيليا الفرنسي، عملت دائماً بإخلاص وتفانٍ، وكان هدفي الوحيد إعادة أولمبيك مرسيليا إلى مكانته اللائقة. واليوم، ما زلنا في المنافسة. التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بات في متناول أيدينا، وما زلنا ننافس على الفوز بلقب كأس فرنسا. ورغم النكسات الأخيرة وبعض التقلبات غير المتوقعة، فإن المشروع يتقدم على أرض الملعب، لكن لا يمكنني تجاهل الوضع الراهن، حالياً أشعر باستياء متزايد، وبالنسبة لقرار الانفصال، أشعر بأسف عميق تجاهه".

وتابع بنعطية في رسالته قائلاً: "تعرفون مدى امتيازي وشفافيتي في العمل، وعليه احسبوا التعديلات التلقائية التي صنعناها، قدمت استقالتي ولم أقترحها، لأن بالنسبة لي النادي أهم من الأشخاص دائماً، وأتمنى ألّا أكون عائقاً في أي مسار من عمليات التنظيم والتطوير. من الطبيعي، بعد تفكير طويل، أن تنتهي مسؤولياتي هنا، وقراري اتُّخذ يوم 9 فبراير/آذار لإنهاء عملي مع مرسيليا. أغادر بشعور أنني قدمت أقصى ما لدي على الصعيد المهني، ولكنني أشعر بالأسف لعدم قدرتي على النجاح في تغيير البيئة حول المجموعة، والتي بالنسبة لي تملك كل المقومات لتُحقق الأهداف المطلوبة، ابقوا هنا، وشجعوا الجميع على إنقاذ الفريق. أتمنى لللاعبين والجهاز الفني النجاح الكامل في نهاية الموسم، مرسيليا يبقى كل شيء، من الواضح أنني سأخصص الوقت لشرح اختياري عندما يحين الوقت".