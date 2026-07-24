مهدي الميموني... قصة "بوسكيتس الجديد" الذي راهن عليه برشلونة

- أعلن نادي برشلونة الإسباني عن ضم اللاعب المغربي مهدي الميموني، البالغ من العمر 17 عاماً، في صفقة انتقال حر، بعد تألقه مع نادي سبورتينغ شارلروا البلجيكي. - تفوق برشلونة على أندية نيوكاسل وباريس سان جيرمان وآيندهوفن في سباق التعاقد مع الميموني، الذي فاز بجائزة "أفضل موهبة شابة" في بلجيكا، ويشبه أسلوب لعبه سيرجيو بوسكيتس. - تلقى الميموني عروضاً من السعودية، وقد يختار تمثيل بلجيكا أو المغرب دولياً، بعد متابعة برشلونة له لمدة عامين.

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسمياً، الجمعة، ضمّ لاعب الوسط المغربي، مهدي الميموني البالغ من العمر 17 عاماً، في صفقة انتقال حرّ، بعد أن مثل سابقاً، نادي سبورتينغ شارلروا البلجيكي. ونشر النادي الكتالوني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بياناً جاء فيه: "توصل برشلونة إلى اتفاق مع مهدي الميموني للانضمام إلى أكاديمية الشباب بالنادي".

وتفوّق برشلونة على نيوكاسل وباريس سان جيرمان في سباق التعاقد مع مهدي الميموني، الفائز بجائزة "أفضل موهبة شابة". وأبهر مهدي الميموني (مواليد 30 يونيو/حزيران 2009) الجميع بأدائه كلاعب وسط مع النادي البلجيكي، حتى أن أسلوب لعبه شبه بأسلوب سيرجيو بوسكيتس، نجم النادي الكتالوني سابقاً، لكن بقدمه اليسرى.

🤝 El FC Barcelona ha arribat a un acord amb el jugador Mahdi El Maimouni per a la seva incorporació al Club en l’etapa juvenil



👏🏼 Benvingut!



💙❤️ pic.twitter.com/SF4Pyqofxv — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) July 23, 2026

وتلقّى اللاعب الجديد، الذي شارك صوراً من زيارته لمتحف برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، عروضاً من السعودية، وقد يختار اللاعب تمثيل بلجيكا أو المغرب على المستوى الدولي، بحسب صحيفة ماركا الإسبانية. وكان برشلونة يتابع مهدي الميموني لمدة عامَين، وقد تفوق على أندية مثل آيندهوفن ونيوكاسل يونايتد، الذين كانوا مهتمين أيضاً بالفائز بجائزة "أفضل موهبة شابة"، في حفل توزيع جوائز الأسد الذهبي في بلجيكا.