مهاجم هداف أولى صفقات مانشستر سيتي في ميركاتو الشتاء

- أعلن نادي مانشستر سيتي عن تعاقده مع المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو من بورنموث مقابل 72 مليون يورو، بعقد يمتد لخمس سنوات ونصف، لتعزيز خط هجوم الفريق بقيادة المدرب بيب غوارديولا في موسم 2025-2026. - استفاد مانشستر سيتي من الشرط الجزائي في عقد سيمينيو مع بورنموث، والذي بلغ 60 مليون جنيه استرليني، ليضم اللاعب الذي سجل 10 أهداف في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم. - من المتوقع أن يواصل مانشستر سيتي تعزيز صفوفه بصفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قبل نهايتها في 31 يناير.

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي عن اكتمال أولى صفقات الميركاتو الشتوي رسمياً، الجمعة، في صفقة تدعيمية لخط هجوم تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا من أجل خوض ما تبقى من مباريات في موسم 2025-2026 الكروي. وأكد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي التعاقد رسمياً مع المهاجم الغاني لاعب فريق بورنموث الإنكليزي أنطوان سيمينيو مقابل حوالي 72 مليون يورو، بعقد يمتد لمدة خمس سنوات ونصف، في محاولة لتدعيم صفوفه بنجم مميز واستعادة قوة التشكيلة للاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية في موسم 2025-2026 بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

واستفاد فريق مانشستر سيتي من بروز شرط جزائي في عقد سيمينيو مع نادي بورنموث (26 سنة)، والذي تصل قيمته إلى حوالي 60 مليون جنيه استرليني، ليدفع ثالث البريمييرليغ في الموسم الماضي القيمة المالية ويتعاقد رسمياً مع المهاجم الذي يلعب في مركز الجناح الهجومي أو في مركز خط وسط المهاجم أيضاً، والذي كان أحد نجوم تشكيلة بورنموث مع المدرب أندوني إيرايولا.

وسجل سيمينيو عشرة أهداف في 20 مباراة لعبها في بطولة الدوري الإنكليزي هذا الموسم، وكان آخر هدف له مع نادي بورنموث أمام توتنهام يوم الأربعاء الماضي، كما خاض المهاجم الغاني 110 مباريات في البريمييرليغ خلال مسيرته الكروية وسجل 32 هدفاً، وستُجبر هذه الأرقام فريق بورنموث على البدء في البحث عن بديل جيد لسيمينيو في الهجوم. في المقابل، فإنه من المرجح ألا تكون صفقة سيمينيو الوحيدة لنادي مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، إذ من الممكن أن يُعلن فريق غوارديولا عن صفقات جديدة في الأسابيع المقبلة، قبل نهاية ميركاتو الشتاء في 31 يناير/كانون الثاني الحالي.