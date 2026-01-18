مهاجم ميلان ضحية عملية سرقة و500 ألف يورو قيمة خسائره

- تعرض نيكلاس فولكروغ، مهاجم ميلان الألماني، لسرقة مجوهرات وساعات بقيمة نصف مليون يورو من غرفته في الفندق، مما يبرز تكرار حوادث السطو على نجوم كرة القدم في أوروبا. - فولكروغ، المُعار من ويستهام، لم يسجل بعد مع ميلان منذ انضمامه، حيث يعود آخر هدف رسمي له إلى أبريل 2025، مما يزيد من الضغوط عليه في ظل غياب المهاجم المكسيكي سانتياغو خيمينز. - يأمل ميلان في استفادة الفريق من قدرات فولكروغ، لكن حادثة السرقة قد تؤثر على تركيزه وفرصه في التألق بالدوري الإيطالي.

تعرّض مهاجم نادي ميلان الإيطالي، الألماني نيكلاس فولكروغ (32 عاماً)، الذي انضم إلى الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي، لسرقة ساعات ومجوهرات فاخرة، تُقدر قيمتها الإجمالية بنصف مليون يورو، لتتجدد عمليات السطو التي يكون ضحيتها نجوم كرة القدم في العالم، بما أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وقد تعرض الكثير من النجوم في عديد الدوريات الأوروبية إلى مواقف مشابهة بخسائر مختلفة من لاعب إلى آخر، ولكن لسوء حظ الوافد الجديد على الكالتشيو، فقد تعرّض سريعاً إلى عملية السرقة.

ولا يزال اللاعب الدولي الألماني، والمُعار من ويستهام الإنكليزي، إلى ميلان منذ أسابيع قليلة، ينتظر تسجيل أول أهدافه مع ناديه الجديد، إذ يعود آخر هدف رسمي له إلى إبريل/نيسان 2025، وذلك بعد فشله في التسجيل في أول أربع مباريات له في الدوري الإيطالي. وقال موقع أر أم سي الفرنسي، اليوم الأحد، أن غرفة اللاعب الألماني في الفندق تعرضت للسرقة ليلة الأربعاء، بينما كان في كومو لمواجهة فريق المدرب الإسباني سيسك فابريغاس. وقد تم اقتحام خزنة اللاعب، وسُرقت العديد من الأشياء الثمينة، بما في ذلك ساعات ومجوهرات فاخرة، تُقدر قيمتها الإجمالية بـ 500 ألف يورو. كما اختفت أساور وخواتم وأقراط تخص زوجته بحسب الموقع. وقد توجه محققو الأدلة الجنائية من مركز شرطة ميلانو إلى موقع الحادث، واستعادوا لقطات كاميرات المراقبة. وقد فُتح تحقيق في الحادث، وقُدمت شكوى، ولكن لم يُعلن بعد عن تفاصيل إضافية بشأن حادثة السرقة.

رياضياً، تأمل جماهير نادي ميلان في أن يستفيد الفريق من قدرات المهاجم الألماني، ذلك أن الفريق يفتقد إلى مهاجم هدّاف بعد إصابة لاعبه المكسيكي سانتياغو خيمينز، الذي لم يكن ناجحاً بدوره، ولهذا فقد حصلت إدارة ميلان على موافقة ويستهام على إعارة اللاعب الألماني إلى نهاية الموسم الحالي، ولكن التجربة في بدايتها لم تكن ناجحة رياضياً أو على الصعيد الشخصي، بما أن عملية السرقة من شأنها أن تؤثر في تركيز اللاعب خلال المباريات المقبلة مع الفريق، وتحدّ من فرصه في اللعب أساسياً، أو في التألق بالدوري الإيطالي الذي يشهد تنافساً قوياً هذا الموسم.