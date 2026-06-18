مهاجم ساحل العاج المشارك في المونديال يخضع لتحقيق في قضية مراهنات

- يخضع إيلي واهي، مهاجم ساحل العاج، للتحقيق في قضية فساد رياضي مشتبه بها بعد رصد مراهنات غير معتادة على بطاقة صفراء حصل عليها في مباراة بالدوري الفرنسي. - تم احتجاز واهي في 29 مايو في إطار تحقيقات تتعلق بالاحتيال والفساد الرياضي وغسل الأموال، وأُطلق سراحه دون توجيه تهم، بينما تستمر التحقيقات. - يشارك واهي حالياً في كأس العالم 2026، حيث ساهم في فوز ساحل العاج على الإكوادور، بينما لم يعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم على تأثير التحقيق على مشاركته.

أكدت السلطات الفرنسية ورابطة كرة القدم للمحترفين أن ​مهاجم ساحل العاج إيلي واهي يخضع للتحقيق في قضية فساد ‌رياضي مشتبه بها، بعدما جرى رصد أنماط غير معتادة من المراهنات على بطاقة صفراء حصل عليها خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الشهر الماضي، ضمن فعاليات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الموسم، في مباراة بين نيس وميتز (0-0).

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في مرسيليا لرويترز الأربعاء، إن ⁠لاعباً يبلغ من العمر 23 عاماً في الدوري الفرنسي احتجز يوم ​29 مايو/ أيار، في إطار تحقيق يتعلق بشبهات الاحتيال والفساد الرياضي وغسل ​أموال، وهو ما أكدته رابطة الدوري الفرنسي التي أضافت: "احتجز مهاجم نيس قبل إطلاق سراحه من دون توجيه أي تهمة إليه، إلا أن التحقيق لا يزال جارياً".

ويحضر واهي حالياً في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو الذي شارك أساسياً في فوز ساحل العاج على الإكوادور 1-0 في فيلادلفيا، مما قرّب الفيلة من تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخهم، مع الإشارة إلى أنّ منتخب ساحل العاج ذكر بأنه لا يملك أي معلومات حول هذا الموضوع، في حين لم تتمكن رويترز من التواصل مع وكيل أعمال واهي للحصول على تعليق.

وكان متحدث باسم النيابة العامة في مرسيليا، قد أكد في تصريح سابق لصحيفة ذا أثلتيك: "نؤكد إلقاء القبض على لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 23 عاماً، يلعب في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، في 29 مايو، في إطار تحقيقٍ أجرته النيابة العامة في مرسيليا بشأن مزاعم الاحتيال المنظم، والفساد الرياضي المنظم، وتداول عائدات الجريمة، وغسل الأموال. وأُطلق سراحه بعد استجوابه في مركز الشرطة. ولا تزال التحقيقات جارية. ولا ينتمي اللاعب إلى المنتخب الفرنسي المشارك في كأس العالم".

كرة عالمية أعلى المدربين أجراً في كأس العالم 2026

وبدأ التحقيق في هذه القضية، بعدما تلقت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة كرة القدم المحلية في فرنسا، عدة بلاغات عن أنماط مراهنات مشبوهة في مباراة نيس ضد ميتز في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، تضمنت مراهنات على حصول واهي على بطاقة صفراء.

وحاولت صحيفة "ذا أثلتيك" التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمعرفة ما إذا كان على علم باعتقال واهي قبل مشاركة المهاجم بلقاء الإكوادور السابق، أو ما إذا كان الاعتقال سيؤثر على أهليته للعب أو السفر إلى كندا من أجل خوض لقاء ألمانيا، المقرر يوم السبت المقبل.