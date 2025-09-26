مهاجم تونسي يعود بقوة في أوروبا وهذا موقف الطرابلسي من ضمه

- عادل بالطيب، النجم التونسي، يتألق مع إف سي آرغوس الروماني بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعة هدف في ست مباريات، مما أثار اهتمام الجماهير التونسية بضمّه للمنتخب الوطني. - منتخب تونس يواجه تحديات كبيرة هذا العام، منها كأس أمم أفريقيا وكأس العرب وكأس العالم 2026، والبالطيب قد يكون خيارًا محتملاً لتعزيز خط الهجوم. - الجهاز الفني للمنتخب التونسي يراقب تطور أداء بالطيب، رغم ضعف الدوري الروماني، مع احتمالية ضمه مستقبلًا بجانب فراس شواط وحازم المستوري.

حقق النجم التونسي، عادل بالطيب (28 سنة)، بداية موسم جيّدة جدًّا، مع فريقه الجديد، إف سي آرغوس الروماني، بعدما سجّل له حتى الآن ثلاثة أهداف وقدّم تمريرة حاسمة، خلال الست مباريات الأخيرة من منافسات الدوري الروماني الممتاز لكرة القدم.

ويظهر بالطيب بشكل مميز، ما جعل العديد من الجماهير التونسية تطالب بضمّه إلى منتخب تونس، ولا سيما أنّ "نسور قرطاج" تنتظرهم عدة منافسات هامة هذا العام، وهي بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب وبطولة كأس العرب في قطر، وكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وربما سيكون بالطيب أحد الخيارات في خط الهجوم.

وأفاد مصدر مقرّب من الجهاز الفني للمنتخب التونسي، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، بأنّ الجهاز الفني لا يغلق الباب أمام بالطيب الذي أعاد اكتشاف نفسه في الفترة الأخيرة، بعدما خاض بعض التجارب الفاشلة في مسيرته الاحترافية خلال السنوات الماضية، إلا أن المدير الفني، التونسي سامي الطرابلسي، لم يتخذ حتى الآن قراره النهائي بخصوص استدعاء اللاعب إلى المنتخب مستقبلاً.

ولم يخف المصدر، تأكيده ضعف مستوى الدوري الروماني، لكن ذلك لا يمنع من متابعة المهاجم التونسي في الفترة المقبلة وانتظار تطور أرقامه وعدد أهدافه، حتى يفرض نفسه في قائمة المنتخب التونسي، ولا سيما أنّ الطرابلسي يرحب بفكرة إضافة مهاجم ثالث إلى جانب نجم الأفريقي، فراس شوّاط، وحازم المستوري المنتقل في الميركاتو الصيفي الماضي، إلى نادي دينامو ماخشكالا الروسي.

وينتظر بالطيب فرصته مع منتخب تونس، بعدما تلقى دعوة مبدئية إلى المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، فيفا قطر 2022، لكن أرقامه الضعيفة في الدوري التركي مع نادي عمراني سبور، لم تسمح له وقتها بالانضمام إلى قائمة "نسور قرطاج"، بيد أنه يتطلع إلى انطلاقة حقيقية في مسيرته الدولية، هذا العام.