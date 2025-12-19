- تتويج تاريخي للمغرب في كأس العرب 2025: حقق منتخب المغرب الرديف لقب كأس العرب للمرة الثانية بعد فوزه على الجزائر 3-2 في استاد لوسيل بقطر، وسط حضور جماهيري كبير بلغ 84 ألف متفرج. - رسالة فخر ووحدة: عبّر المهاجم منير شويعر عن فخره بالجمهور المغربي، مؤكدًا على وحدة الفريق والجماهير، ومشيدًا بدعمهم الذي ساهم في تحقيق اللقب. - استراتيجية الفوز: كشف شويعر عن توجيهات المدرب طارق السكتيوي بالحفاظ على الهدوء والتركيز، والاستمرار في القتال حتى النهاية، مما ساهم في تحقيق الانتصار.

تحدّث مهاجم منتخب المغرب الرديف، منير شويعر، بعد المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، والتي انتهت بفوز منتخب بلاده، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخ "أسود الأطلس"، على استاد لوسيل الأيقوني في قطر، بحضور جماهيري كبير بلغ نحو 84 ألف متفرج.

وتحدث شويعر في المنطقة المختلطة للإعلاميين في استاد لوسيل المونديالي، موجهاً رسالة إلى الشعب المغربي بعد التتويج بلقب بطولة كأس العرب 2025، قائلاً: "أريد أنّ أوجّه رسالة للشعب المغربي، وأقول لهم إننا حققنا لكم اللقب، نحن عائلة واحدة سوياً، معاً جنباً إلى جنب مع الجمهور المغربي، وفخورون بهم كثيراً".

وتابع شويعر حديثه، كاشفاً ما طلبه مدرب منتخب المغرب الرديف، طارق السكتيوي، قبل انطلاق الشوطين الإضافيين، قائلاً: "طلب منا أن نستمرّ في القتال حتى النهاية، ألا نستسلم أبداً، وأنّه يمكننا فعلها، وكذلك أن نُحافظ على الهدوء والتركيز، الذي سيكون أمراً إيجابياً بالنسبة لنا، وهذا ما حصل في الملعب فعلاً".

يُذكر أن منتخب المغرب تُوج للمرة الثانية بلقب بطولة كأس العرب، بعدما حصد اللقب أول مرة عام 2012 والآن في نسخة عام 2025، ليعادل عدد ألقاب السعودية، مع العلم بأنّه تصدّر مجموعته بدور المجموعات بعد فوز على جزر القمر وتعادل مع سلطنة عمان، ثم الفوز على السعودية بهدف من دون مقابل، ليبلغ ربع النهائي في الصدارة، الأمر الذي دفعه إلى مواجهة سورية، ثم الإمارات في نصف النهائي.