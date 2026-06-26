- أعلن المهاجم التشيكي باتريك شيك اعتزاله الدولي بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم 2026 بخسارة أمام المكسيك، مؤكدًا أن القرار كان مدروسًا منذ فترة طويلة. - شيك، الذي لم يسجل أي هدف في البطولة، أعرب عن فخره بمسيرته مع المنتخب التشيكي، لكنه أشار إلى الحاجة لتحسين أداء كرة القدم التشيكية. - بدأ شيك مسيرته في سبارتا براغ وبرز في كأس أوروبا 2020 كهداف، مسجلًا 26 هدفًا في 56 مباراة دولية منذ 2016.

أعلن المهاجم التشيكي باتريك شيك أن مسيرته الدولية انتهت اليوم الخميس بعد ساعات من خروج منتخب بلاده من كأس العالم لكرة القدم 2026 بخسارة أمام المكسيك 0-3، في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى 19 يوليو/تموز المقبل.

وكتب شيك، مهاجم باير ليفركوزن الألماني البالغ من 30 عاماً، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام): "وصلت مسيرتي الدولية إلى نهايتها اليوم.. هذا القرار ليس وليد اللحظة ولم يظهر من العدم، إنها فكرة كنت أفكر فيها وأتأملها منذ مدة طويلة". وتابع شيك، الذي لعب المباريات الثلاث لمنتخب بلاده في البطولة ولم يسجل أي هدف واكتفى الفريق بنقطة واحدة إثر تعادل مع جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى: "أغادر وأنا فخور بما حققته بقميص التشيك، لكني أشعر أيضاً بأن كرة القدم التشيكية يمكن أن تكون أفضل بكثير مما أظهرته في السنوات الأخيرة".

واعترف منضماً إلى قائمة المنتقدين عقب الخروج السريع لمنتخب بلاده من مونديال 2026: "نحتاج إلى مواجهة الحقيقة وتغيير عدد من الأمور التي لا تعمل.. لا أقول هذا بدافع الغضب أو الإحباط، بل لأنني أهتم بكرة القدم التشيكية".

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وبدأ شيك مسيرته في سبارتا براغ ولعب مع سمبدوريا وروما الإيطاليين ولايبزيغ الألماني، قبل أن ينضم إلى باير ليفركوزن في 2020. وترك بصمته في كأس أوروبا 2020، حيث توّج هدافاً للبطولة بخمسة أهداف إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وسجل شيك الذي عانى من الإصابات 26 هدفاً في 56 مباراة دولية منذ ظهوره الأول عام 2016.