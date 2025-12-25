من يوتيوب إلى الحلبة: كيف غيّر صناع المحتوى وجه الملاكمة؟

- حقق كيفن راميريز إنجازاً بفوزه بلقب الجائزة الكبرى للمجلس العالمي لرياضة الملاكمة في الوزن الثقيل، لكن لم يحظَ بتغطية إعلامية كبيرة بسبب تزامن نزالات أخرى. - بدأت ظاهرة "اليوتيوبرز" في الملاكمة في 2017 وتطورت مع دخول أولاجيد ويليام أولاتونغي، مما جذب ملايين المشاهدين وتحولت إلى موجة عالمية. - جيك بول استغل الظاهرة لبناء مسيرة احترافية، وواجه نجوم الفنون القتالية المختلطة، مما عزز مكانته في الملاكمة رغم خسارته أمام محترفين.

حقّق كيفن راميريز (12 انتصاراً – تعادلين / 4 بالضربة القاضية) إنجازاً استثنائياً، بعدما توّج بلقب الجائزة الكبرى للمجلس العالمي لرياضة الملاكمة في فئة الوزن الثقيل. الشقيق الأصغر لفيكتور إيميليو راميريز، انتصر بقرارٍ جماعي على البوسني أحمد كرنجيش، الذي كان يزيد عليه بفارق 31 كيلوغراماً، في النزال الذي أُقيم السبت الماضي في السعودية، ورغم ذلك، فإن هذا الإنجاز الكبير مرّ شبه خافت إعلامياً داخل البلاد، في عطلة أسبوع استحوذت خلالها الأضواء على نزال اليوتيوبر، جيك بول أمام أنتوني جوشوا، في الولايات المتحدة، إضافة إلى عرض بارينسي دي مانوس في بوينس آيرس.

وبحسب تقرير موقع قناة تي واي سي الأرجنتينية، فإن ظاهرة "اليوتيوبرز" في عالم الملاكمة، واصلت تمددها خلال العقد الأخير، دون مؤشرات على التوقف. وتعود البداية الأولى إلى الأول من أغسطس/آب 2017، حين خاض البريطانيان جو ويلر (أكثر من خمسة ملايين مشترك على يوتيوب) وثيو بيكر، المعروف باسم "مالفوي" (800 ألف مشترك)، نزالاً ودياً بهدف تصوير فيديو فقط. أُقيمت المواجهة في صالة تدريب شبه خالية، مع ارتداء خوذات واقية، وتنافسا على ما سُمّي آنذاك "اللقب الشاغر لبطولة يوتيوب العالمية"، وفاز بها ويلر.

وانفجرت الظاهرة فعلياً مع دخول أولاجيد ويليام أولاتونغي، نجم الألعاب الإلكترونية والموسيقى والتمثيل، الذي تحدّى الفائز. التنظيم الإعلامي المحيط بالنزال كان مثالياً، إذ امتلأت قاعة كوبر بوكس أرينا بلندن، في 3 فبراير/شباط 2018 بنحو سبعة آلاف متفرج، فيما تابع المواجهة أكثر من 20 مليون شخص عبر يوتيوب. وشارك في الأمسية عدد آخر من صناع المحتوى، لتكون أول أمسية ملاكمة خالصة لليوتيوبرز، وانتهت بفوز أولاتونغي. بعدها، بدأت تتشكل المنافسة التي مثّلت نقطة التحول الكبرى، عندما تحدّى الشقيقان أولاتونغي، لوغان وجيك بول. واجه أولاتونغي نظيره لوغان، بينما نازل شقيقه ديجي، جيك بول، لتتحول الظاهرة من حدث بريطاني محض، إلى موجة اجتاحت الولايات المتحدة أيضاً.

وأُقيم النزال الأول بين أولاتونغي ولوغان بول بنظام الهواة في أغسطس/آب 2018، على ملعب مانشستر أرينا، مع تقديم أسطوري لمايكل بافر. نفدت التذاكر، وبيع مليون اشتراك مشاهدة مدفوعة عبر يوتيوب، وانتهت المواجهة بالتعادل. وبعد أكثر من عام، أُقيمت المواجهة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 على أرضية ستايبلز سنتر في لوس أنجليس، بتنظيم من إيدي هيرن (ماتش روم بوكسينغ). وشهدت الأمسية نزالين على ألقاب عالمية، أحدهما جمع بيلي جو ساندرز، بالأرجنتيني مارسيلو كوسيريس، والآخر بين ديفين هاني وألفريدو سانتياغو، إلا أن الحدث الرئيسي بقي مواجهة نجمي وسائل التواصل.

فنياً، كان المستوى متواضعاً، وشهد النزال مخالفات عدة، منها اقتطاع نقطتين من لوغان بول، بسبب الضرب أثناء الإمساك برقبة منافسه، كما عانى الطرفان من الإرهاق مبكراً. في النهاية، فاز أولاتونغي بقرارٍ تحكيمي. بعدها، توقفت مسيرتهما مؤقتاً في الملاكمة، قبل أن يخوض لوغان نزالاً استعراضياً مع فلويد مايويذر عام 2021. غير أن الشعلة انتقلت إلى جيك بول، الذي قلب المشهد رأساً على عقب. وقرر جيك بول، الملقب بـ"الطفل المزعج"، خوض الملاكمة الاحترافية بجدية، وبدأ مسيرته بمواجهة نجوم سابقين في الفنون القتالية المختلطة، مثل بن أسكرن وتايرون وودلي وأندرسون سيلفا ونيت دياز. بالتوازي، تمددت الظاهرة عالمياً، ففي إسبانيا، أطلق أولاتونغي بطولة "ميسفتس بوكسينغ"، التي شهدت مشاركة الأرجنتيني فاكوندو هيرنانديز، المعروف بـ"أرجنتينيان كينغ".

أما في الأرجنتين، فكان لوكيتاس رودريغيز صاحب المبادرة عبر بطولة "بارينسي دي مانوس"، التي أقيمت بين مسرح لونا بارك، وملعب فيليز، وأخيراً ملعب أوراكان. وشارك في إحدى الأمسيات سيرخيو مارافيّا مارتينيز، بطل العالم السابق، الذي خسر بقرار تحكيمي أمام لاعب الفنون القتالية المختلطة، بيبي ستاروبولي. هذه العروض باتت تستقطب جماهير تفوق بكثير نزالات الملاكمة الاحترافية الخاضعة للاتحاد الأرجنتيني، مع تأكيد المنظمين تكرار التجربة العام المقبل. وسمحت مرونة الهيئات المنظمة للملاكمة، من اتحادات ولجان رياضية، لجيك بول ببناء مسيرته الاحترافية، بعد أن تغلّب منطق الإثارة والعوائد المالية على القيم التقليدية للرياضة، حتى أنه خاض نزالاً احترافياً أمام مايك تايسون بعمر 58 عاماً، بجولات من دقيقتين وقفازات بوزن 14 أونصة. كما دخل بول مجال الترويج، وساهم في دعم مسيرة بطلات عالميات، مثل أماندا سيرانو، التي خاضت ثلاثية تاريخية مع كاتي تايلور، وأليشيا بومغاردنر، التي دافعت عن ألقابها في ميامي، خلال نزال من 12 جولة بثلاث دقائق.

ويملك جيك بول، البالغ 28 عاماً، سجلاً يضم 12 فوزاً (سبعة بالضربة القاضية) مقابل خسارتين فقط، وكلتاهما أمام ملاكمَين محترفَين في أوج نشاطهما: تومي فيوري وأنتوني جوشوا. وجاء نزال جوشوا بعد استبعاد جيرفونتا ديفيس، بسبب قضية خطيرة تتعلق بالعنف الأسري. وفي مواجهة غير متكافئة فنياً وبدنياً، حسم جوشوا النزال بالضربة القاضية الفنية، متسبباً بكسر في فك منافسه، وحصل على عائد قُدّر بنحو 93 مليون دولار. أزمة الملاكمة العالمية، في ظل تعدد الاتحادات وكثرة الألقاب، فتحت الباب واسعاً أمام اليوتيوبرز. ظاهرة بدأت قبل قرابة عقد من الزمن، وتحولت إلى وحدة أعمال جديدة داخل الرياضة، من "لقب يوتيوب العالمي" في صالة فارغة، إلى ملاعب ممتلئة وملايين الدولارات.