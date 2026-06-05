من يحسم "نزال القرن" بين فيوري وجوشوا؟ بطل عالمي يجيب

- يتوقع عشاق الملاكمة "نزال القرن" بين تايسون فيوري وأنطوني جوشوا في نوفمبر، لتحديد أفضل ملاكم في تاريخ الوزن الثقيل بالمملكة المتحدة، بعد انتظار دام عشر سنوات. - أشار تيوفيمو لوبيز إلى دعمه لجوشوا، مشيدًا بتأثير الأوكراني أولكسندر أوسيك على تدريبه، حيث أصبح جوشوا أكثر رشاقة ونشاطًا، مما يشكل تحديًا كبيرًا لفيوري. - أكدت الصحيفة أن جوشوا يستعد لنزال تحضيري في يوليو، بينما يبحث فيوري عن خصم لأغسطس، استعدادًا للمواجهة المرتقبة التي ستحدد هوية أفضل ملاكم في تاريخ المملكة المتحدة.

يحاول الكثير من نجوم الملاكمة توقع الفائز بـ"نزال القرن" بين البريطاني العملاق تايسون فيوري ومواطنه أنطوني جوشوا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم من أجل معرفة من سيكون أفضل مُلاكم في تاريخ الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة، بعدما انتظرت جماهير رياضة "الفن النبيل" مدة عشر سنوات كي ترى هذه المواجهة.

وقال بطل العالم في فئتين وزنيتين، الأميركي تيوفيمو أندريس لوبيز في حديثه، الذي نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الخميس: "بالنسبة لي فإنني أقف مع جوشوا ضد فيوري، وبخاصة أنني ضمن الفريق الخاص مع الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك، الذي يعمل في الوقت الحالي على الإشراف وتوجيه أنطوني خلال معسكره الجاري".

وأضاف: "تغير أنطوني جوشوا منذ انضمامه إلى فريق أوسيك، وهذا الشيء لاحظه الجميع عندما لعب في نهاية العام الماضي أمام جيك بول، حيث أصبح أكثر رشاقاً ونشاطاً واستعاد الإيقاع، الذي كان ينقصه في السنوات الماضية، وهذا الأمر سيشكل صداعاً وكابوساً بالنسبة إلى فيوري، الذي عليه إثبات نفسه أمام جماهيره".

رياضات أخرى أوسيك... بطل الوزن الثقيل بلا منازع في الملاكمة برتبة مليونير

وأكدت الصحيفة في تقريرها، على أن أنطوني جوشوا دخل منذ عدة أيام معسكراً مغلقاً تحت إشراف بطل العالم بلا منازع في الوزن الثقيل، الأوكراني أولكسندر أوسيك، الذي استطاع تحقيق الانتصار ضد فيوري في مناسبتين متتاليتين، لكن نزال "القرن" المقبل سيكون مختلفاً على جميع الأصعدة، لأنه يخص أمراً انتظره الجميع لمدة عشر سنوات.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن أنطوني جوشوا يسعى إلى خوض نزال تحضيري خلال شهر يوليو/تموز القادم، فيما يأمل تايسون فيوري إيجاد خصم مناسب، حتى يلعب ضده في شهر أغسطس/آب المقبل، قبل موعد نزال "القرن"، الذي تترقبه جماهير رياضة "الفن النبيل"، حتى يتم حسم هوية أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة.