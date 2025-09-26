من وحي تجربة ديمبيلي.. بن ناصر يبحث عن عودة قوية قبل أمم أفريقيا

- يسعى إسماعيل بن ناصر، لاعب دينامو زغرب، لاستعادة مستواه بعد موسمين صعبين، عبر خطة بدنية خاصة بإشراف المعدّ الفرنسي جان باتيست دوال، الذي ساعد عثمان ديمبيلي سابقاً في تجاوز الإصابات. - يركز البرنامج على تمارين وقائية وتدريبات للقوة والسرعة، بهدف إعادة بن ناصر إلى مستواه المعهود، ليكون جاهزاً للمشاركة في نهائيات أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2026. - أكد مدرب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، أهمية عودة بن ناصر كركيزة أساسية في مشروع المنتخب، مشيراً إلى ضرورة التحضير الجيد لتجنب الإصابات.

يُكافح النجم الجزائري المحترف حالياً في نادي دينامو زغرب الكرواتي إسماعيل بن ناصر (27 عاماً)، من أجل العودة إلى مستواه المعهود بعد موسمين صعبين طبعتهما الإصابات والتراجع البدني. وبعد تجربة غير مكتملة مع أولمبيك مرسيليا الفرنسي، قرر لاعب الوسط الدولي منح مسيرته فرصة جديدة، عبر خطة خاصة تهدف لإعادته إلى الواجهة قبل الاستحقاقات الكبيرة مع المنتخب الجزائري، أبرزها نهائيات أمم أفريقيا المقررة في المغرب بنهاية العام الجاري.

وكشف موقع فوت مرساي الفرنسي، أمس الخميس، أن إسماعيل بن ناصر استعان بخدمات المعدّ البدني الفرنسي جان باتيست دوال (39 عاماً)، المعروف بكونه الرجل الذي ساعد عثمان ديمبيلي (28 عاماً)، في تجاوز الإصابات المزمنة، ليعود الأخير بقوة ويتوج بالكرة الذهبية 2025. ويأمل لاعب دينامو زغرب الكرواتي في السير على خُطى النجم الفرنسي من خلال برنامج بدني خاص يُعيد إليه جهوزيته ويعيده للمستوى الكبير الذي قدمه بقميص ميلان الإيطالي.

ويعتبر جان باتيست دوال مرجعاً في مجال الإعداد البدني، إذ عمل سابقاً مع نخبة ألعاب القوى الفرنسية، قبل أن يلتحق بباريس سان جيرمان، حيث رافق ديمبيلي خمسة أعوام كاملة، وبفضل طرقه المبتكرة ساهم في تحويل جناح برشلونة السابق إلى لاعب أكثر قوة وتوازناً، بعدما كان مساره مهدداً بسبب الإصابات المتكررة.

وكان مدرب منتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، قد أكد بدوره، في تصريحات سابقة، أهمية عودة إسماعيل بن ناصر، معتبراً أن غياب التحضير الجيد في ميلان عرضه لمشكلات عضلية متواصلة، لكنه شدد على أن نجم خط الوسط يبقى ركيزة أساسية في مشروع المنتخب الجزائري قبل كأس أفريقيا 2025 في المغرب، وكذلك نهائيات كأس العالم 2026، التي يحتاج فيها "الخُضر" إلى ثلاث نقاط فقط أمام الصومال وأوغندا خلال الشهر المقبل في ختام هذه التصفيات للتأهل إليها.

ولتحقيق هدفه، وضع إسماعيل بن ناصر خطة بدنية محكمة يشرف عليها دوال، تشمل تمارين وقائية لتفادي الإصابات، وتدريبات مخصصة للقوة والانفجار والسرعة، إلى جانب المرونة والتحضير العضلي المسبق، وهدفه الرئيس يتمثل في استعادة مكانته بمنتخب الجزائر والمشاركة في كأس أفريقيا مع طموح أكبر يتمثل في المشاركة بنهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.