من هو ناثانيال براون الذي تعاقد معه بايرن ميونخ لتقوية دفاعه؟

- تعاقد نادي بايرن ميونخ مع الظهير الأيسر ناثانيال براون من آينترخت فرانكفورت بعقد حتى 2031، بقيمة 55 مليون يورو، لتعزيز دفاعه استعداداً للموسم الجديد 2026-2027. - براون، الذي يتميز بالسرعة والقدرة على صناعة التمريرات الحاسمة، سينافس ألفونسو ديفيز في مركز الظهير الأيسر، ويطمح لتحقيق الألقاب مع بايرن. - يسعى بايرن لتعزيز صفوفه بعد موسم ناجح، حيث أعلن عن التعاقد مع لاعب الوسط المغربي إسماعيل صيباري، الذي تألق في كأس العالم.

تعاقد نادي بايرن ميونخ الألماني مع الظهير الأيسر ناثانيال براون (23 سنة)، ليُعزز خطف دفاعه تحضيراً لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2026-2027، وهو اللاعب الذي كان مطلوباً من قبل المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، الذي بدأ يُفكر من الآن في التعاقد مع أفضل اللاعبين من أجل المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.

وانتقل الألماني ناثانيال براون إلى نادي بايرن ميونخ قادماً من نادي آينترخت فرانكفورت الألماني بعقد يمتد حتى عام 2031، وفقاً لما كشفه النادي البافاري، اليوم الجمعة، في وقت أشارت فيه صحيفة بيلد الألمانية إلى أن قيمة الصفقة بلغت حوالي 55 مليون يورو، على أن يتنافس براون مع النجم الكندي ألفونسو ديفيز في مركز الظهير الأيسر، خصوصاً في ظل الإصابات المتكررة للنجم الكندي.

وقال براون في أول تصريح له بعد التعاقد رسمياً مع النادي البافاري عبر الموقع الرسمي: "بايرن أحد أفضل الأندية في العالم. حلمت دائماً باللعب من أجل أكبر الألقاب على أعلى مستوى. وضعت لنفسي أعلى الأهداف وأرغب في إظهار أقصى ما لدي كل يوم". وأشاد المدير الرياضي لبايرن ماكس إيبرل بـ"التطور السريع" لبراون، معتبراً أن اللاعب "لا يزال يملك الكثير من الإمكانات وهو عنصر للمستقبل".

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ويتميز براون بامتلاكه السرعة الكبيرة في التحرّكات على أرض الملعب والقدرة على خلق مساحات لنفسه وصناعة تمريرات مفتاحية مؤثرة، وتمريرات حاسمة يُسجل منها الأهداف، وهي المميزات الفنية التي أغرت المدرب كومباني نظراً لحاجته للاعب قادر على حمل الكرة لمسافات طويلة، والمساهمة في التحولات الهجومية من خلال السرعة والمهارة الفردية في مواقف واحد ضد واحد.

ويسعى بايرن إلى مزيد من التعزيزات بعد موسم مميز توج خلاله بلقبي الدوري والكأس المحليين، إضافة لوصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وكان النادي البافاري قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن التعاقد رسمياً مع لاعب خط الوسط المغربي إسماعيل صيباري، الذي يُقدّم مستوى مُميزاً جداً مع منتخب بلاده في كأس العالم المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتستمر حتى 19 يوليو/ تموز الحالي.