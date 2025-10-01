من هو درو فيرنانديز موهبة برشلونة الجديدة في الوسط؟

- درو فيرنانديز، نجم خط الوسط الشاب في برشلونة، أظهر موهبة واعدة في أول مباراة رسمية له ضد ريال سوسييداد، مما يجعله أحد الأسماء البارزة في أكاديمية لا ماسيا. - يتميز فيرنانديز بمهارات فردية وذكاء كروي، مما يجعله خيارًا محتملاً للمدرب هانسي فليك لبناء فريق قوي للمستقبل، حيث يلعب في مركز الوسط الهجومي والجناح الأيسر. - جذب أداء فيرنانديز اهتمام أندية أوروبية كبرى مثل مانشستر سيتي وليفربول، ويُعتبر خليفة محتمل لبيدري وإينييستا في المنتخب الإسباني.

شارك نجم خط الوسط الشاب الإسباني درو فيرنانديز (17 سنة)، في أول مباراة رسمية له مع برشلونة الإسباني في مواجهة ريال سوسييداد، وترك انطباعاً مُميزاً على أنه سيكون واحداً من المواهب القادمة بقوة في خط وسط النادي الكتالوني، إن كان هذا الموسم أو في السنوات القادمة.

ويأتي درو فيرنانديز من أكاديمية لا ماسيا الخاصة بنادي برشلونة وأصبح من المواهب التي يسعى المدرب الألماني، هانسي فليك، إلى الاعتماد عليها وتطويرها من أجل بناء فريق قوي للمستقبل، وهو الذي يلعب في مركز لاعب خط الوسط الهجومي، ويتميز بامتلاكه المهارة الفردية والذكاء في التعامل مع الكرة ورؤيته المُميزة للملعب، ورغم أن ملامحه آسيوية بسبب جذور والدته الفيليبينية، لكنه مولود في إسبانيا ولديه الجنسية الإسبانية. وكانت هذه أول مباراة رسمية لدرو مع برشلونة في بطولة الليغا بعد أن خاض مباراة ودية تحضيرية في الصيف أمام نادي فيسيل كوبي الياباني، وسجل آنذاك هدفاً مُميزاً بأكروباتية على الطائر.

ولد فيرنانديز في مدينة غاليثيا الإسبانية بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني 2008، واسمه الحقيقي بيدرو فيرنانديز، ولكنه حصل على لقب "درو" من والدته وشقيقه، وأصبح هذا اللقب الاسم الرسمي المُعتمد له لاعباً حالياً، وهو الاسم المطبوع على قميصه من الخلف. وانضم فيرنانديز إلى أكاديمية لاماسيا في عام 2022، وتدرج سريعاً بين الفئات حتى وصل إلى الفريق الرديف وحالياً الفريق الأول، ويعتمد عليه المدربون في مركز خط الوسط الهجومي أو مركز الجناح الأيسر في الملعب.

وكان المدرب الألماني، هانسي فليك، أثنى على قدرات درو فيرنانديز الفنية خلال مشاركته في الفترة الصيفية التحضيرية، وأكد أنه يملك الشخصية والقدرات الفنية للظهور بمستوى قوي في الفترة القادمة، ومن الممكن أن يُشارك في أكثر من مباراة مع النادي الكتالوني في موسم 2025-2026.

ووفقاً لموقع تراسنفر ماركت المختص، فإن فيرنانديز سريع مع الكرة بكلتا القدمين، وله قدرة على الخروج من تحت الضغط، خصوصاً في المساحات الضيقة، حتى إن الصحف الكتالونية الرياضية بدأت تصفه بأنه خليفة بيدري وإينييستا، لأنه يلعب بالأسلوب نفسه تقريباً. وجذب مستوى بيدرو فيرنانديز أنظار عدة أندية أوروبية كبيرة في محاولة للتعاقد معه وعلى رأسها مانشستر سيتي وليفربول، مع العلم أن اللاعب صاحب الـ17 سنة ممكن أن يكون "ثروة فنية جديدة" في المنتخب الإسباني، وبنسبة كبيرة لن يُمثل منتخب الفيليبين بلد والدته.