من هو ألكسندر سكر مهاجم نادي النجمة؟

- تعاقد نادي النجمة اللبناني مع المهاجم ألكسندر سكر، قادماً من الجامعة التقنية دي كاخاماركا البيروفي، لتعزيز صفوفه في المنافسة على لقب الدوري اللبناني، حيث يحتل النجمة المركز الثاني برصيد 26 نقطة. - بدأ سكر مسيرته في أكاديمية كانتولاو، ولعب لأندية بيروفية وسويسرية وتشيليّة، وشارك مع منتخب بيرو تحت 20 عاماً والمنتخب الأول، قبل أن يحصل على الجنسية اللبنانية في سبتمبر 2023. - رغم استدعائه لمنتخب لبنان، رفض ناديه السابق السماح له بالمشاركة في مباراة ودية ضد الإمارات لأسباب أمنية، بعد تصاعد التوترات في المنطقة.

تعاقد نادي النجمة اللبناني مع المهاجم المميز ألكسندر سكر (30 عاماً) قادماً من فريق الجامعة التقنية دي كاخاماركا البيروفي، في صفقة أثارت إعجاب عشاق النادي النبيذي المُنافس هذا الموسم على لقب الدوري اللبناني بقوة إلى جانب منافسه الأنصار، متصدّر ترتيب المسابقة حالياً برصيد 28 نقطة مقابل 26 للنجمة الذي يقوده المدرب التونسي راضي الجعايدي قبل لقاء الديربي بينهما يوم الأحد المقبل على استاد مدينة كميل شمعون الرياضية (14:15 بتوقيت القدس المحتلة).

وبدأ سكر رحلته في عالم كرة القدم في صفوف شباب أكاديمية كانتولاو، وفي شهر يناير/ كانون الثاني عام 2014، انضم إلى سبورتينغ كريستال، وأعير في عام 2015 إلى فريق سيينسيانو نظراً لوجود العديد من المهاجمين في الفريق، ثم عاد لفترة قصيرة إلى كريستال قبل إعارته إلى فريق جامعة سان مارتين في مرحلة كلاوسورا، حيث قدم أداءً جيداً تحت قيادة المدرب خوسيه ديل سولار، وفي يناير/كانون الثاني 2025، انضم سكر إلى نادي جامعة سيزار فاييخو في دوري الدرجة الثانية البيروفي، ثم فريق الجامعة التقنية دي كاخاماركا قبل توقيعه لمصلحة نادي النجمة فجر الأربعاء، مع العلم أنّه لعب لمصلحة نادي سيون السويسري وكذلك فريق هواتشيباتو التشيلي في موسم 2018-2019، وهما التجربتان الوحيدتان له خارج أسوار البيرو.

وسكر الذي ولد في بيرو من أصول لبنانية، دافع عن ألوان منتخب بيرو تحت 20 عاماً في ثماني مناسبات، وأحرز أربعة أهداف، قبل أن يلتحق بالمنتخب الأول بين 2017 و2022، حيث شارك في ثلاث مباريات كانت أولاها أمام باراغواي، كما كان بإمكانه تمثيل لبنان بطبيعة الحال وكذلك الولايات المتحدة نظراً لأنّ والده يحمل الجنسية الأميركية.

وقصة اللاعب المعروف بتسديداته القوية مع الكرة اللبنانية ليست جديدة؛ ففي سبتمبر/أيلول 2019، تواصل الاتحاد اللبناني مع ألكسندر وشقيقه ماتياس لدعوتهما للعب مع منتخب الأرز في تصفيات كأس العالم 2022، نظراً لأصولهما اللبنانية، إلا أنّهما رفضا الدعوة، وفي 7 سبتمبر/أيلول 2023، حصل سكر على الجنسية اللبنانية ليتمكّن من اللعب مع منتخب بلاده الأصلي، ورغم استدعائه لخوض مباراة ودية أمام الإمارات في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رفض ناديه، أونيفيرسيتاريو دي ديبورتيس، السماح له بالذهاب لأسباب أمنية بعدما أشعل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة.