من هم أعلى اللاعبين تقييماً في كأس العرب 2025؟

18 ديسمبر 2025
بولبينة في لقاء الجزائر والعراق، 9 ديسمبر 2025 (توليو بوليا/Getty)
كشف موقع "سوفا سكور" الكرواتي، المتخصص في الإحصائيات، قائمة أعلى اللاعبين تقييماً في بطولة كأس العرب 2025، قبل النهائي ولقاء تحديد المركز الثالث، وفقاً لمعدلات الأداء الفردي حتى الآن، والتي عكست حضوراً لافتاً لعدد من نجوم المنتخبات العربية في مختلف المراكز.

وتصدر لاعب المنتخب السعودي محمد كنو قائمة التقييمات، بعدما قدّم أداءً متكاملاً جمع بين الفاعلية الهجومية والانضباط الدفاعي، ليحصل على أعلى معدل تقييم في البطولة (8.18)، وجاء مواطنه سالم الدوسري في المركز الثاني (7.78)، بفضل مساهمته الهجومية المؤثرة، سواء عبر الأهداف أو صناعة اللعب، إلى جانب تفوقه في المراوغات. وحل مهاجم المنتخب الأردني يزن النعيمات (7.57) في المركز الثالث، مؤكداً قيمته الفنية في الخط الأمامي، رغم تعرضه لإصابة أبعدته عن المنافسات في لقاء ربع النهائي ضد العراق، بينما كان لاعب المنتخب المصري أكرم توفيق (7.57) أحد أبرز عناصر الوسط الدفاعي، بعد أرقام مميزة في قطع الكرات والمجهود البدني.

وسجل لاعبو المنتخب المغربي حضوراً بارزاً في القائمة، يتقدمهم سفيان بوفتيني (7.54) ومروان سعدان (7.42)، في مؤشر على الصلابة الدفاعية والالتزام التكتيكي الذي ميّز "أسود الأطلس" خلال البطولة. كما برز لاعبو المنتخب الجزائري، يتقدمهم عادل بولبينة (7.53) ومحمد توغاي (7.50) وياسين براهيمي (7.40)، بتقييمات عالية عكست التنوع الفني بين القوة البدنية والمهارة الهجومية. وأكدت هذه التقييمات أن كأس العرب تشهد مستوى تنافساً مرتفعاً، مع بروز أسماء نجحت في ترك بصمتها بالأرقام، سواء في الشق الهجومي أو الدفاعي، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة تحديد المركز الثالث ومباراة النهائي الحاسمة في ختام البطولة.

