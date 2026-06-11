من نوير إلى بونو.. عمالقة حراس المرمى في مونديال 2026

- مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، يعود عن اعتزاله الدولي للمشاركة مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026، مستفيداً من خبرته في قيادة الفريق نحو النجاح كما فعل في مونديال 2014. - البطولة تشهد تنافساً قوياً بين حراس مرمى بارزين مثل غييرمو أوتشوا مع المكسيك، وإيميليانو مارتينيز مع الأرجنتين، وأليسون بيكر مع البرازيل، وأوناي سيمون مع إسبانيا. - ياسين بونو، حارس مرمى المغرب، يُعتبر من المرشحين للتألق، بعد نجاحاته مع الهلال السعودي وقيادة "أسود الأطلس" في البطولات الأفريقية.

عاد حامي عرين نادي بايرن ميونخ الألماني، مانويل نوير (40 عاماً)، عن اعتزاله الدولي، حتى يشارك برفقة منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لينضم إلى قائمة طويلة من أفضل حراس المرمى خلال المونديال، الذي تترقب جماهير الرياضة انطلاقه اليوم الخميس.

وسيكون نوير إضافة ضخمة لمنتخب ألمانيا، الذي أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة، برفقة ساحل العاج، الإكوادور وكوراساو، لأن حارس المرمى يمتلك الخبرة، التي تجعله يفرض الهدوء في غرف خلع ملابس "المانشافت" في بطولة كأس العالم 2026، مستغلاً ما فعله في مونديال البرازيل، عندما قاد رفاقه إلى حسم اللقب في عام 2016.

ولا يختلف حال نوير كثيراً عن منافسه غييرمو أوتشوا، الذي يُعد أحد أبرز حراس المرمى المتألقين برفقة منتخب المكسيك في بطولات كأس العالم، لكن صاحب الأربعين عاماً أكد في وقت سابق، نيته وضع حد لمسيرته بعد مونديال 2026، فيما سيكون إيميليانو مارتينيز (33 عاماً) على موعد مع قيادة منتخب الأرجنتين من أجل الحفاظ على اللقب، الذي خطفوه في قطر عام 2022.

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من جهته، يظهر كل من أليسون بيكر (33 عاماً) مع البرازيل وأوناي سيمون (29 عاماً) مع إسبانيا، على رأس قائمة أفضل حراس مرمى المنتخبات في بطولة كأس العالم 2026، بفضل الخبرة الدولية التي يمتلكانها، فيما يُعد حامي عرين منتخب السنغال، إدوارد ميندي (34 عاماً)، أحد أبرز المرشحين للتألق خلال المونديال، وبخاصة أنه قاد نادي الأهلي السعودي إلى حسم لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن الحراس المتوقع تألقهم، حامي عرين منتخب المغرب، ياسين بونو (35 عاماً)، الذي ساهم بقيادة ناديه الهلال السعودي في تحقيق لقب بطولة كأس الملك، بالإضافة إلى قيادته "أسود الأطلس" إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، مع لعبه دوراً في ضبط النظام والانضباط داخل غرف خلع الملابس، ما يجعله أحد أكبر المساعدين للجهاز الفني بقيادة المدرب محمد وهبي، الذي تنتظره مهمة قوية في المجموعة الثالثة ضد كل من البرازيل، اسكتلندا وهايتي.