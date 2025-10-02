- مايولو يسطع في دوري الأبطال: قاد سيني مايولو باريس سان جيرمان للفوز على برشلونة بتسجيله هدف التعادل، مؤكدًا مكانته كبطل جديد للنادي بعد تألقه في نهائي النسخة الماضية ضد إنتر ميلان. - مسيرة واعدة من الأكاديمية: وُلد مايولو في ضواحي باريس وانضم لأكاديمية النادي في 2020، حيث تميز بمهاراته وسرعته، وشارك مع الفريق الأول في 2024، ليصبح أحد الركائز الأساسية في الفريق. - جوائز وإنجازات مبكرة: حصل مايولو على جائزة "تيتي دور" لأفضل لاعب في الأكاديمية ووقع عقده الاحترافي الأول، محققًا ألقابًا محلية وقارية، مما يعزز دوره في مستقبل باريس سان جيرمان.

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً مثيراً على برشلونة الإسباني بنتيجة هدفين لواحد في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا خارج الديار، مساء أمس الأربعاء، ليخطف الأنظار شاب من أكاديمية النادي الباريسي اسمه سيني مايولو. وبعدما هز شباك إنتر ميلان في نهائي النسخة الماضية، عاد اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً ليكرّس نفسه بطلاً جديداً لباريس، ويؤكد أن قصته لا تتوقف عند هدف عابر، بل عند شخصية تتشكل لتكون ركناً في مشروع "البي إس جي".

مايولو.. بطل في برشلونة

سجل مايولو هدف التعادل في لحظة مهمة أنهت التفوق الكتالوني، وفتح الطريق أمام رفاقه لقلب النتيجة. وأظهر الشاب شجاعة وهدوءاً نادريَن في ملعب عريق، ليخرج باريس منتصراً في أحد أصعب تنقلاته الأوروبية، نظراً لأنه عانى غيابات كثيرة بسبب الإصابات. دوّن مايولو اسمه في التاريخ قبل أشهر عندما هزّ شباك إنتر ميلان في النهائي التاريخي الذي انتهى بخماسية نظيفة لصالح باريس سان جيرمان. وفي عمر 19 عاماً و14 يوماً، أصبح مايولو ثاني أصغر هدّاف في نهائي دوري الأبطال، ما جعله يعيش تجربة لا يحظى بها إلا القلة من اللاعبين.

الانطلاقة من باريس

وُلد مايولو في بلانك ميزنيل بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وفقاً لما نشره موقع قناة كانال بلس الفرنسية، وانضم إلى أكاديمية باريس سان جيرمان عام 2020، ثم شق طريقه مع فرق الشباب، تحت قيادة المدرب الفرنسي زومانا كامارا، وشارك إلى جانب أسماء لامعة، مثل إيثان مبابي ووارن زائير إيمري. ومنذ بداياته، اعتُبر أحد أبرز المواهب في جيله بفضل سرعته ومهاراته العالية. نال سيني مايولو فرصة التدريب مع الفريق الأول بنادي باريس سان جيرمان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، قبل أن يشارك رسمياً في مطلع عام 2024 في كأس فرنسا. وسجّل أول أهدافه الاحترافية في مواجهة أورليان، ثم توزّعت مشاركاته بين الدوري ودوري الأبطال. ويؤكد مايولو اليوم أنه واحد من الأوراق التي يمكن الاعتماد عليها في اللحظات الصعبة.

الجوائز الفردية

نال مايولو جائزة "تيتي دور" عام 2023، المخصصة لأفضل لاعب في أكاديمية باريس سان جيرمان، ليتوج عاماً شهد بروزه الكبير. ومع نهاية موسم 2023-2024، وقّع عقده الاحترافي الأول، ما أكد مكانته في مشروع باريس للمستقبل، الذي يعتمد على المواهب الشابة بعيداً عن النجوم. يرتبط مايولو بعقد يمتد حتى 2027، ويملك بالفعل في رصيده ألقاب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس الأبطال، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا. واليوم، بعد قيادته الانتصار في برشلونة، يثبت أن مستقبله مرشح لقيادة جيل جديد من الباريسيين في البطولات المحلية والقارية.