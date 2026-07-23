من مودريتش إلى غارناتشو.. ميركاتو أوروبا يواصل كتابة فصوله المثيرة

- جدد نادي ميلان عقد لوكا مودريتش حتى عام 2027، حيث أثبت نفسه كلاعب أساسي في وسط الملعب، وشارك في 37 مباراة وسجل هدفين في الموسم الماضي، وسيواصل ارتداء القميص رقم 14. - تعاقد مانشستر سيتي مع إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست بعقد لخمس سنوات، ويتميز بقدرته على اللعب في جميع أدوار خط الوسط، وشارك في 174 مباراة مع الأندية وسبع مباريات دولية مع منتخب إنجلترا. - انضم أليخاندرو غارناتشو إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة من تشلسي لمدة موسم، وهو رابع صفقات الفريق، وسيرتدي القميص رقم 17.

شهد سوق الانتقالات الأوروبية تحركات لافتة، بين تجديد أحد أبرز نجوم الجيل السابق، وتعزيز كبار الأندية صفوفها بمواهب جديدة. ففي إيطاليا، حسم ميلان مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش (40 عاماً)، بينما واصل مانشستر سيتي تدعيم خط وسطه بالتعاقد مع إليوت أندرسون (23 عاماً)، في وقت اختار فيه أستون فيلا منح فرصة جديدة للجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (22 عاماً)، للعودة إلى التألق.

وأعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، الخميس، تجديد عقد لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش. وكان عقد نجم ريال مدريد السابق قد انتهى في نهاية يونيو/حزيران الماضي، لكن النادي الإيطالي كشف عن تجديد عقد اللاعب حتى 30 من الشهر ذاته في عام 2027. وأوضح ميلان في بيان له عبر موقعه الرسمي أن مودريتش فرض نفسه نجماً ولاعباً أساسياً في وسط الملعب، مشيداً بخبرته الكبيرة التي خدمت الفريق في الموسم الماضي داخل الملعب وخارجه.

ووصف ميلان النجم الكرواتي بأنه واحد من أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم، مؤكداً أنه سيواصل مسيرته مع الفريق الأحمر والأسود والذي شارك معه بالموسم الماضي في 37 مباراة وسجل هدفين. وبيّن ميلان أن اللاعب سيواصل ارتداء القميص رقم 14 الذي كان قد ارتداه ابتداء من الموسم الماضي بعد انتقاله للفريق في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن ريال مدريد الإسباني بعد 13 عاماً قضاها في "سانتياغو برنابيو".

The future still bears his name.

Luka's Rossonero story continues ❤️🖤 pic.twitter.com/Ly5sm7QQ44 — AC Milan (@acmilan) July 23, 2026

سيتي يُعلن ضم أندرسون

من جهته، كشف مانشستر سيتي عن تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط الإنكليزي إليوت أندرسون قادماً من نوتنغهام فورست. ووقع الدولي الإنكليزي عقداً يمتد لخمس سنوات مع السيتي. وبدأ أندرسون مسيرته مع نيوكاسل يونايتد، قبل أن ينتقل إلى نوتنغهام فورست في عام 2024، حيث فرض نفسه سريعاً واحداً من أبرز لاعبي الفريق.

وبحسب بيان السيتي على موقعه الرسمي، يتميز أندرسون بقدرته على اللعب في جميع أدوار خط الوسط، مع امتلاكه طاقة كبيرة، وقوة في الالتحامات، ودقة في التمرير، ليصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإنكليزي الممتاز. وانضم أندرسون إلى السيتي بعدما غاب عن مباراة واحدة فقط في الدوري الإنكليزي خلال آخر موسمين، كما رسخ مكانه ضمن خطط توماس توخيل مع منتخب إنكلترا. ورغم صغر سنه، يمتلك أندرسون خبرة كبيرة بعدما خاض 174 مباراة مع الأندية وشارك في سبع مباريات دولية مع منتخب إنكلترا. وقال أندرسون للموقع الرسمي للنادي بعد توقيع العقد: "مانشستر سيتي أحد أكبر الأندية في العالم، ويملك مجموعة مذهلة من اللاعبين في جميع المراكز، بمجرد علمي باهتمام النادي بضمي، كنت مصمماً على إتمام هذه الصفقة".

وأضاف: "أي لاعب كرة قدم يريد أن يختبر نفسه على أعلى مستوى، واللعب مع السيتي يمنحني هذه الفرصة. من الخارج، ترى أن السيتي نادٍ يمنح لاعبيه أفضل بيئة للتطور. ما حققه النادي والطريقة التي لعب بها خلال آخر 10 إلى 15 عاماً كانا استثنائيين، ومن دواعي فخري أن أحصل على فرصة لأكون جزءاً من ذلك". وأردف: "بمجرد عودتي إلى مانشستر بعد الإجازة، سأبذل كل ما لدي لإثبات نفسي داخل الفريق. السيتي نادٍ بُني من أجل الفوز بالألقاب والمنافسة على أعلى المستويات، وهذا أمر يحفز أي لاعب، أنا سعيد للغاية بهذه الفرصة، وسأعمل بكل قوة لتأكيد ثقة النادي بي".

Welcome to City, Elliot Anderson 🩵 pic.twitter.com/yVjimIeaw8 — Manchester City (@ManCity) July 23, 2026

بعيدا عن الملاعب غارناتشو يخيب الآمال.. موهبة تحترق بنار الغرور

أستون فيلا يضم غارناتشو

أعلن نادي أستون فيلا الإنكليزي لكرة القدم تعاقده مع الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو قادماً من تشلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. وقال الإسباني أوناي إيمري، مدرب الفريق، في تصريح لموقع النادي: "نحن سعداء للغاية بأليخاندرو. إنه لاعب موهوب جداً وشاب، وقد أظهر لنا رغبته في دعم مشروعنا. نحن حقاً سعداء". وأصبح الجناح الأرجنتيني رابع صفقات أستون فيلا، رابع ترتيب الدوري الإنكليزي خلال الموسم الماضي، بعد انضمام الجناح السويسري يوهان مانزامبي، ولاعب الوسط البرازيلي جواو غوميز، والمدافع السنغالي مودو كيبا سيسيه، إلى صفوف بطل مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 2026.

وكانت تقارير قد أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري بأن المدرب الإسباني الجديد لتشلسي، الإسباني تشابي ألونسو، أبلغ غارناتشو بأنه لن يضمن له المشاركة بانتظام في ستامفورد بريدج. وغادر اللاعب النادي اللندني بعد موسم أول مخيب للآمال عقب انتقاله من مانشستر يونايتد، إذ سجل ثمانية أهداف في 43 مباراة خاضها مع "البلوز" ضمن جميع المسابقات خلال الموسم الماضي.