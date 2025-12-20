من منتخب المغرب إلى الجماهير... معلومات عن كأس أمم أفريقيا 2025

- استعدادات مغربية متميزة: يُعد منتخب المغرب المرشح الأبرز للفوز بكأس أمم أفريقيا 2025، حيث تم بناء أربعة ملاعب جديدة وتجديد خمسة أخرى لاستضافة البطولة، مع توقعات بحضور جماهيري قياسي بعد بيع أكثر من 800 ألف تذكرة. - بنية تحتية متطورة: توفر المغرب بنية تحتية ممتازة، حيث يربط خط سكة حديد فائق السرعة بين المدن المضيفة طنجة، الرباط، والدار البيضاء، مما يسهل تنقل الجماهير بين الملاعب الستة. - تجربة فريدة للفرق: تتميز البطولة بتوفير مقرات وفنادق خاصة لكل فريق مشارك، مما يعكس مستوى التنظيم العالي ويشابه بطولات عالمية مثل كأس العالم واليورو.

يُعد منتخب المغرب المرشّح الأول لحصد لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تنطلق منافساتها يوم 21 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري وتستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني القادم، وسط توقعات أن تشهد النسخة الخامسة والثلاثين نجاحاً كبيراً.

وقبل انطلاق صافرة البداية بين منتخب المغرب ونظيره منتخب جزر القُمر في المواجهة الافتتاحية، هناك خمس معلومات علينا معرفتها عن بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في المغرب، أبرزها أنها ستدخل تاريخ المسابقة القارية، كون كل فريق مشارك سيحظى بمقر خاص به وفندق مخصّص له، على غرار ما هو معتاد في بطولات كأس العالم واليورو.

وأنهت السلطات المغربية بناء أربعة ملاعب جديدة خصيصاً لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، فيما خضعت خمسة ملاعب إلى الصيانة وإعادة الترميم، حتى تقام فيها المواجهات بين المنتخبات المتنافسة، في حين تترقب اللجنة المنظمة أن يكون الحضور الجماهيري قياسياً، ويدخل تاريخ المسابقة القارية، وبخاصة أن رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، كشف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن بيع أكثر من 800 ألف تذكرة بالفعل.

كما يمكن للجماهير أن تتطلع إلى بنية تحتية ممتازة في المغرب، إذ يربط خط سكة حديد فائق السرعة ثلاث مدن مضيفة لكأس أمم أفريقيا 2025، وهي طنجة والرباط والدار البيضاء، والتي تضم ستة ملاعب للمسابقة القارية. ويسعى منتخب المغرب لحصد اللقب الثاني في تاريخه، بفضل النهضة الكبيرة التي تشهدها اللعبة الشعبية في البلاد، والنتائج التي حققتها المنتخبات كافّة خلال الفترة الماضية.