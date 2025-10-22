- ظهور جيل جديد من المعلقين الرقميين: برز جيل جديد من صناع المحتوى الرياضي الذين يستخدمون الهواتف الذكية والميكروفونات البسيطة لتقديم محتوى يمزج بين الحماس الكروي وروح الدعابة، مما جعلهم قريبين من الجمهور. - تأثير السوشيال ميديا: منصات مثل "تيك توك" و"يوتيوب" منحت الموهوبين فرصة للوصول إلى جمهور واسع، لكن غياب الرقابة أدى إلى بعض السلبيات مثل انتشار التعصب. - مستقبل المهنة وصراع الأجيال: الإعلام التقليدي بدأ يدرك تأثير المعلقين الرقميين، ومع تطور التكنولوجيا، تتجه صناعة المحتوى الرياضي نحو مرحلة أكثر نضجاً.

في زمنٍ لم يعد فيه الميكروفون حكراً على قنوات التلفزيون، خرج جيلٌ جديد من المعلقين وصنّاع المحتوى الرياضي من مقاهي الأحياء الشعبية إلى شاشات الملايين عبر الإنترنت. شباب بلهجاتهم البسيطة وشغفهم الصادق استطاعوا أن يفرضوا أصواتهم في عالمٍ كانت تهيمن عليه الأسماء الكبيرة فقط.

الحلم يبدأ من الهاتف

لم يعد الطريق إلى النجومية الرياضية يمرّ عبر اختبارات الإذاعة أو استوديوهات القنوات. اليوم، يكفي هاتف ذكي وميكروفون بسيط وإبداع في طريقة السرد لتجعل من صوتك علامةً معروفة في عالم كرة القدم.

من تونس إلى المغرب، ومن مصر إلى الخليج، ظهر جيل من المعلقين الشباب الذين يمزجون بين الحماس الكروي وروح الدعابة، ويصنعون محتوى يجمع بين التحليل والإحساس الجماهيري.

المعلق الجديد… مشجع قبل أن يكون محللاً

ما يميّز هذا الجيل هو صدقه. المعلق الرقمي لا يتصنّع الحياد الكامل، بل يعيش المباراة كما يعيشها الجمهور: يصرخ، يتحمس، يحتفل، يغضب. هذا القرب من المتابعين جعل الجمهور يراه واحداً منهم، لا شخصية بعيدة خلف الكاميرا. وهنا تكمن قوته.

السوشيال ميديا تصنع نجوماً بلا حدود

المنصات الرقمية منحت الموهوبين فرصة لم تكن موجودة من قبل. فبفضل خوارزميات "تيك توك" و"يوتيوب"، يمكن أن يصل صوت شاب من أحد الأحياء الصغيرة في العاصمة تونس أو الدار البيضاء إلى مشجعين في السعودية أو أوروبا.

وبات التفاعل المباشر والبثّ الحي وسيلةً لتكوين جمهورٍ وفيّ يتابع كل جديد، ويعتبر المعلق المفضل لديه جزءاً من يومه الرياضي.

إيجابيات وسلبيات الظاهرة

مثل أي ظاهرة جديدة، لصعود المعلقين وصنّاع المحتوى الرياضي وجوه مشرقة وأخرى تحتاج إلى مراجعة.

من الإيجابيات أنّ المجال أصبح مفتوحاً أمام المواهب الحقيقية التي لم تجد فرصتها في الإعلام التقليدي، وأن الجماهير باتت تتفاعل مع تحاليل قريبة منها، بلغة بسيطة وصادقة. كما ساهم هذا التنوّع في تجديد الخطاب الرياضي وكسر النمطية السائدة.

أما السلبيات، فتكمن أساساً في غياب الضوابط والرقابة والتأطير، إذ لا توجد جهة تنظّم أو تراقب المحتوى الرياضي المنشور على المنصات الرقمية، ما جعل البعض يخلط بين التحليل والتهريج، وبين المعلومة والرأي الشخصي.

كما أدّى هذا الفراغ إلى انتشار التعصّب والانقسام بين الجماهير، إذ أصبح بعض المعلقين يستغلون ولاء الجمهور لنادٍ أو منتخب لإشعال الجدل أو الكراهية بهدف رفع نسب المشاهدة.

يضاف إلى ذلك، أن غياب إدارة أو هياكل تؤطّر هذا المجال جعل بعض الأصوات تسعى وراء "الترند" على حساب المصداقية، ما قد يسيء إلى صورة المهنة ويفقدها احترامها بمرور الوقت.

صراع الجيلين

الإعلام الرياضي التقليدي لم يقف مكتوف اليدين. فبعض القنوات بدأت تستقطب هؤلاء الشباب بعد أن أدركت تأثيرهم الحقيقي، بينما ما زال البعض الآخر ينظر إليهم على أنهم منافسون "غير محترفين".

لكن الحقيقة أن الجمهور حسم المعركة: الصوت الأقرب إليه هو الصوت الذي يثق به أكثر، سواء جاء من استوديو فاخر أو من غرفة بسيطة فيها ميكروفون وسماعة.

مستقبل المهنة

مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، والمونتاج السريع، والبثّ التفاعلي، يبدو أن صناعة المحتوى الرياضي العربي تتجه نحو مرحلة أكثر نضجاً.

جيل المعلقين الرقميين اليوم هو صورة صادقة لواقعٍ جديد: الرياضة لم تعد تُشاهَد فقط، بل تُعاش وتُروى وتُشارك... ومع الوقت، سيبقى من يوازن بين الاحتراف، والمصداقية، وروح الشغف، هو الذي يستحق أن يسمّيه الجمهور "صوت اللعبة".