- تألق نجوم "الميركاتو" الصيفي في المباريات الأوروبية الكبرى، حيث سجل كريستوفر نكونكو وفرانكو ماستانتونو وألكسندر إيزاك أهدافاً رائعة مع فرقهم الجديدة. - في الدوري الإسباني، ساهم عز الدين أوناحي في تعادل جيرونا مع أتلتيك بلباو، بينما أحرز فاكوندو بونانوتي هدفاً مهماً لتشلسي في كأس الرابطة الإنجليزية. - أظهرت هذه المباريات قدرة اللاعبين الجدد على التأقلم السريع مع فرقهم، مما يعزز من توقعات الجماهير والمدربين لمساهماتهم المستقبلية.

شهدت المباريات، التي أقيمت مساء الثلاثاء، أحداثاً مثيرة في مختلف البطولات الأوروبية الكبرى، كان أبرزها افتتاح نجوم "الميركاتو" الصيفي السابق سجلاتهم التهديفية مع أنديتهم الجديدة، إذ وقّع الفرنسي كريستوفر نكونكو على أول أهدافه بقميص ميلان، عبر مقصية رائعة، تلاه الأرجنتيني الواعد، فرانكو ماستانتونو، بهدف مميز مع ريال مدريد، ثم السويدي ألكسندر إيزاك، الذي دوّن بصمته الأولى مع ليفربول، لتتحول الليلة إلى لوحة افتتاحية لنجوم الصفقات الجديدة.

وفي إيطاليا، أعاد كريستوفر نكونكو (27 عاماً) بريق المقصيات إلى مدرجات "سان سيرو"، بعدما أحرز أول أهدافه بقميص "الروسونيري"، خلال مواجهة ليتشي في كأس إيطاليا، وسجل النجم الفرنسي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ 51 بطريقة فنية رائعة بمقصية عانقت شباك المنافس، ليؤكد أحقيته بالمكانة، التي منحها له المدرب ماسيميليانو أليغري، في ظهوره الأول أساسياً منذ قدومه إلى الفريق في الميركاتو الأخير، الذي انضم إليه من نادي تشلسي الإنكليزي.

وفي "الليغا"، واصل الجناح الأرجنتيني الشاب، فرانكو ماستانتونو (18 عاماً)، كتابة فصول قصة صعوده مع نادي ريال مدريد، إذ أحرز أول أهدافه مع الفريق الملكي في شباك ليفانتي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، بعدما أطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى سكنت الزاوية العليا لمرمى حارس أصحاب الأرض، ليؤكد هذا الهدف مكانة الوافد الجديد من ريفر بليت، كواحد من أبرز المواهب الصاعدة تحت قيادة مدرب الملكي، تشابي ألونسو.

وكانت جماهير ليفربول على موعد مع أول أهداف السويدي ألكسندر إيزاك (26 عاماً) بقميص "الريدز"، وذلك في مواجهة ساوثهامبتون ضمن منافسات كأس الرابطة الإنكليزية، إذ سجل المهاجم القادم من صفوف فريق نيوكاسل يونايتد في الميركاتو الصيفي، هدفاً ثميناً في ظهوره الثاني أساسياً تحت قيادة المدرب الهولندي، أرني سلوت، قبل أن يغادر مع نهاية الشوط الأول، ورغم خروجه المبكر، فقد ترك بصمة واضحة عكست قدرة الصفقة الجديدة على قيادة خط الهجوم الأحمر، خلال التحديات المقبلة.

من جانبه، وضع نجم خط الوسط المغربي عز الدين أوناحي (25 عاماً)، بصمته على أول أهدافه في الدوري الإسباني لكرة القدم، خلال مشاركته الثالثة مع نادي جيرونا منذ قدومه من أولمبيك مرسيليا الفرنسي، ونجح اللاعب في منح فريقه أفضلية مبكرة أمام مضيفه أتلتيك بلباو، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة بتسديدة رائعة خدع بها الحارس الباسكي، قبل أن تنتهي المواجهة بالتعادل (1-1) ضمن منافسات الجولة السادسة من الليغا.

ولم يكن تشلسي بعيداً عن ليلة الأهداف الأولى، بعدما حسم بطاقة عبوره إلى الدور الثاني من كأس الرابطة بفوز صعب على لينكولن سيتي (2-1)، وكان الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي (20 عاماً)، أحد أبطال اللقاء، بعدما سجل الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة الـ 48، ليدشّن بداية واعدة مع المدرب الإيطالي، إنزو ماريسكا، ويمنح "البلوز" دفعة معنوية بعد انضمامه إلى صفوفهم، قادماً من فريق برايتون.