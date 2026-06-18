- قرر "فيفا" استحداث شارات خاصة لتكريم اللاعبين ذوي المسيرة الاستثنائية في كأس العالم 2026، حيث يرتدي مبابي شارة تخليد فوزه بالحذاء الذهبي 2022، بينما يرتدي ميسي شارة "الإرث" لمشاركته في ست نسخ من البطولة. - تشمل الشارات تكريم حراس المرمى المتميزين مثل نوير وكورتوا ومارتينيز، الذين حصلوا على لقب أفضل حارس مرمى في بطولات سابقة. - شارة "الظهور الأول" تُمنح للاعبين الذين يشاركون لأول مرة في كأس العالم، مثل ريان شرقي ومايكل أوليسيه من المنتخب الفرنسي.

يحمل الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي والبلجيكي تيبو كورتوا شارات مختلفة عن بقية اللاعبين على قمصانهم خلال كأس العالم 2026. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استحداث عدة شارات لتكريم اللاعبين ذوي المسيرة الاستثنائية، أو الذين تركوا بصمتهم في بطولات كأس العالم الأخيرة.

وبحسب ما ذكرته مجلة ليكيب الفرنسية أمس الأربعاء، فإن مبابي وميسي وكورتوا منحهم "فيفا" الحق في ارتداء شارات خاصة على أكمام قمصانهم خلال كأس العالم 2026. مع ذلك، لا تحمل جميع هذه الشارات المعنى نفسه وفق المجلة. فالهداف الفرنسي مبابي على سبيل المثال يحمل شعاراً يهدف إلى تخليد فوزه بجائزة الحذاء الذهبي خلال كأس العالم 2022 في قطر، حين أحرز ثمانية أهداف في سبع مباريات.

أما ميسي، حامل لقب كأس العالم، والذي يشارك للمرة السادسة في البطولة، فيرتدي شارة "الإرث"، المخصصة للاعبين الذين يشاركون في خمس نسخ على الأقل من كأس العالم، وهي الشارة نفسها التي مُنحت لمنافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، والألماني مانويل نوير، والحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا.

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وهناك شارات أخرى أيضاً عديدة، أراد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من خلالها تكريم حراس المرمى. على سبيل المثال، حصل الحارس الألماني مانويل نوير (عام 2014) وتيبو كورتوا (عام 2018) والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (عام 2022) على تنويهات خاصة لحصولهم على لقب أفضل حارس مرمى في كأس العالم السابقة. أما في المنتخب الفرنسي، فيرتدي ريان شرقي ومايكل أوليسيه شارة "الظهور الأول" المخصصة للاعبين الذين يخوضون تجربة كأس العالم للمرة الأولى، مثل بقية اللاعبين في المنتخبات الأخرى الذي يحضرون للمرة الأولى في كأس العالم.