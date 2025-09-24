- تُوّج فريق بيراميدز المصري بلقب بطولة القارات الثلاث بعد فوزه على أهلي جدة السعودي بنتيجة 3-1، بفضل تألق المهاجم الكونغولي فيستون مايلي الذي سجل ثلاثية "هاتريك". - مايلي كشف عن تعرضه لتسمم سابق كاد يفقده ساقه، وزعم أن فشله في الدوري التنزاني كان بسبب السحر، مما أثر على علاقته بجماهير ناديه السابق يانغ أفريكانز. - تعرض مايلي وعائلته لهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما سبب له ضغوطاً نفسية، وأشار إلى أن عقده الأول لم يكن في صالحه بسبب ضعف إتقانه للغة الإنجليزية.

تُوّج فريق بيراميدز المصري بلقب بطولة القارات الثلاث، اليوم الثلاثاء، بعد فوزه الكبير على أهلي جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في مدينة جدة السعودية. وشهد اللقاء تألق المهاجم الكونغولي، فيستون مايلي (31 عاماً)، في صفوف الفريق المصري، بعدما سجل ثلاثية "هاتريك"، قاد بها بيراميدز إلى منصة التتويج، في إنجاز تاريخي جديد لحامل لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وفي حوار سابق مع صحيفة سيتيزن التنزانية، أكد مايلي أنه تعرض للتسمم، خلال إحدى تجاربه الاحترافية، مما أدّى إلى تورّم شديد في ساقه وكاد يفقدها، لكنه قال إنه تعافى بفضل الدعاء. وبعد انضمامه إلى بيراميدز بوقت قصير، زعم مايلي أن فشله في التألق بالدوري التنزاني كان بسبب تعرضه للسحر.

وبدأت تصريحات مايلي تُفسد علاقته بجماهير ناديه السابق، يانغ أفريكانز، التي كانت معجبة به أثناء لعبه للفريق، خاصة من خلال أسلوبه الاحتفالي المسمى "تيتيما" بعد تسجيل الأهداف. وفي مقابلة خاصة مع قناة عزام التنزانية كشف مايلي عن التحديات التي واجهها، خصوصاً مع بعض جماهير يانغ أفريكانز، الذين انقلبوا ضده بعد مغادرته النادي. وتذكر مايلي المحنة قائلاً إنه وعائلته تعرضوا لهجمات من مشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى ضغوط نفسية عليه.

وأضاف مايلي: "هاجموا عائلتي أيضاً. نشرت صورة لطفلي البكر في عيد ميلاده، وكتب الناس كلاماً تافهاً. حتى والدي اتصل بي قلقاً بشأن هذا التطفل على عائلتنا. قلت له إن اللعب في تنزانيا كان خطأ". وقال مايلي، إن عقده في الموسم الأول لم يكن في صالحه، بسبب ضعف إتقانه للغة الإنكليزية، وكذلك ضعف مدير أعماله، لكنه وقّع العقد، رغم ما قيل عن أوجه القصور فيه.