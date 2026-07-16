- احتفال الأرجنتين بالفوز والمطالبة بجزر فوكلاند: بعد فوز الأرجنتين على إنكلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، رفع اللاعبون لافتة تطالب بجزر فوكلاند، مما يعكس المطالبة التاريخية للسيادة على الجزر. - لحظات مؤثرة في المباراة واحتفال اللاعبين: شهدت المباراة لحظات مثيرة، حيث سجل إنزو فرنانديز هدف التعادل، ولم يتمكن لاوتارو مارتينيز من كبح دموعه بعد تسجيل هدف الفوز. - السوار الأحمر ورمزيته بين لاعبي الأرجنتين: ارتدى عدد من اللاعبين السوار الأحمر المعروف بـ"سوار العقد السبع"، الذي يرمز للحماية من الحسد والطاقة السلبية، مما يعكس التقاليد الروحية والثقافية.

صنع لاعبو منتخب الأرجنتين الحدث، بعد فوزهم المثير 2-1 على إنكلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026. وبعد التأهل، احتفل لاعبو "الألبيسيليستي" أمام جماهيرهم، ورفعوا لافتة بليغة تُشير إلى مطالبتهم بجزر فوكلاند (مالفيناس).

وبحسب تقرير موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، الخميس، فبينما غادر اللاعبون الإنكليز الملعب، وهم لا يزالون تحت وطأة هدفي الأرجنتين المؤلمين اللذين حسما المباراة، توجه اللاعبون الأرجنتينيون إلى الجهة البعيدة من الملعب للاحتفال مع جماهيرهم. وهناك، ظهر ليساندرو مارتينيز وجيوفاني لو سيلسو حاملين لافتة كُتب عليها "جزر فوكلاند أرجنتينية"، في إشارة إلى المطالبة التاريخية بالسيادة على الجزر، والتي كانت محور النزاع المسلح بين الأرجنتين وإنكلترا عام 1982.

ورغم أن الحديث قبل المباراة تركز كثيراً على أنها مجرد مباراة كرة قدم وليست معركة، فإن الحقيقة أن اللاعبين كانوا يدركون جيداً هذا الأمر. حتى أبطال حرب مالفيناس، عبر اتحاد محاربي حرب 2 إبريل، نشروا رسالة طالبوا فيها بتجنب تفسير المباراة على أنها "ثأر"، بل استخدامها باعتبارها "جسراً لإبراز قضية مالفيناس وتذكير العالم" بأن المطالبة الوطنية ما زالت قائمة.

🇦🇷 | Argentina players after the game with banner stating: “Las Malvinas Son Argentinas” 👀😅#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yCMGvuXmlK — ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) July 15, 2026

احتفال راميرو ودموع لاوتارو بعد انتصار الأرجنتين

واحتفل مدافع المنتخب الأرجنتيني، كوتي روميرو، بحماسٍ شديد، حيث صرخ بعد هدف التعادل الذي سجله إنزو فرنانديز في وجه جوردان بيكفورد، حارس المرمى الإنكليزي. وبحسب المصدر ذاته، ففي الدقيقة الأربعين من الشوط الثاني، أطلق لاعب وسط تشلسي تسديدة رائعة بقدمه اليمنى، لم يتمكن الحارس من صدها، ليُعادل النتيجة 1-1، وما إن سكنت الكرة الشباك، حتى انفجر مدافع توتنهام فرحاً، مُعلنًا الهدف في وجه جوردان بيكفورد.

وبعد نهاية اللقاء، انهمرت دموع لاوتارو مارتينيز، مسجل هدف الانتصار الثاني للأرجنتين في اللقاء، على أرض الملعب. وفي مقابلة تلفزيونية نقلت تفاصيلها صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، كافح لاوتارو لكبح جماح فرحته. وقال بعد صافرة النهاية: "إنه لأمر لا يُصدق، لطالما حلمت بتسجيل هذا الهدف، منذ أن اشترى لي والدي أول حذاء كرة قدم. أنا أستمتع بكل شيء، وهذا الفريق يواصل إظهار معدنه الحقيقي".

" لقد حلمت بأنني سأسجل هذا الهدف، أقسم لك." 🔥



🚨🎥 يالها من لحظة مؤثرة؛ لاوتارو مارتينيز لم يستطع تمالك نفسه خلال المقابلة الصحفية و ذرف الدموع.🥹



ـــــ المذيع:"كم هو صعب أن تقول شيئاً بعد هذا الجنون الذي عشناه للتو!"



🗣 لاوتارو مارتينيز:" [يبكي] أوه... لا أعلم في الحقيقة..."… pic.twitter.com/rF2gzV7tMa — كأس العالم™ (@TrendEPL) July 15, 2026

كرة عالمية بيلنغهام يعتدي على لاعب أرجنتيني.. لقطة أشعلت نهاية المعركة

سر السوار الأحمر الذي يرافق نجوم الأرجنتين

لا يمر تفصيل صغير في منتخب الأرجنتين دون ملاحظة، إذ يظهر عدد من لاعبي "الألبيسيليستي" مثل ليساندرو مارتينيز وناهويل مولينا وجيوفاني لو سيلسو وهم يرتدون السوار الأحمر ذا العقد السبع، وهو رمز ارتبط أيضًا بليونيل ميسي منذ سنوات. وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، فيُعرف هذا السوار باسم "سوار العقد السبع"، ويرتبط بتقاليد روحية يُعتقد فيها أنه يرمز إلى الحماية من الحسد والطاقة السلبية، قبل أن يتحول إلى رمز ثقافي للحظ والقوة الداخلية. وبدأت قصة ميسي مع الخيط الأحمر في مونديال روسيا 2018، عندما قدم له صحافي أرجنتيني شريطاً طلبت والدته أن يصل إلى قائد المنتخب كرمز للحماية، ومنذ ذلك الحين أصبح جزءاً من صورته مع الأرجنتين.